Een op de zes aanvragen voor overbruggingsrecht geweigerd

Deze week raakte bekend dat de federale overheid al voor bijna 10 miljard euro aan steunmaatregelen heeft genomen sinds het begin van de coronacrisis. Naast de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, die tot en met augustus bijna 3,2 miljard euro zouden kosten, is het overbruggingskrediet voor zelfstandigen de grootste slokop, met zo’n 2,3 miljard euro. Maar de afgelopen weken verschenen berichten over zelfstandigen en ondernemers die misbruik zouden maken van het overbruggingsrecht, gaande van zelfstandigen die de steun niet echt nodig hebben tot regelrechte fraudeconstructies.

Het overbruggingsrecht is een maandelijkse premie voor zelfstandigen die door de coronacrisis hun zaak verplicht hebben moeten sluiten of hun activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen moesten onderbreken. Het gaat om 1.614 euro voor zelfstandigen met een gezinslast en 1.291 euro voor de anderen. De maatregel is op 19 maart in het parlement goedgekeurd, maar is retroactief geldig sinds 1 maart. In totaal zijn er voor maart 371.429 dossiers uitbetaald, voor april 384.192 en voor mei tot 3 juni 351.497.