Een op drie personeelsleden in Brusselse rusthuizen is niet gevaccineerd

De vaccinatiegraad onder het Belgisch zorgpersoneel is over het algemeen goed, maar de Brusselse rusthuizen hinken zwaar achterop.

Terwijl in de Vlaamse rusthuizen 94 procent van het personeel volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus, is dat in Wallonië 78,5 procent en in Brussel zelfs maar 67 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Net als dat bij de algemene bevolking het geval is, kroont Vlaanderen zich tot vaccinatiekampioen van het personeel in de rust- en ziekenhuizen. In de Vlaamse ziekenhuizen is 96,5 procent van het personeel volledig gevaccineerd, in de woon-zorgcentra is dat 93,8 procent. Dat zijn telkens hogere cijfers dan onder de volwassen Vlaamse bevolking, meldt het KCE.

Het Kenniscentrum deed een meting naar de vaccinatiegraad in de zorg op vraag van de Taskforce Vaccinatie. Die groep experts onder leiding van professor Dirk Ramaekers staat de overheid bij in de vaccinstrategie. De meting geeft informatie over de vaccinatiegraad in alle Belgische zorginstellingen met meer dan 20 personeelsleden. Het bleek niet mogelijk een onderscheid te maken tussen zorgpersoneel en andere medewerkers. In de studie zit alleen het personeel in vast dienstverband. Zelfstandigen, zoals gespecialiseerde artsen, zijn niet opgenomen.

Ruimte voor verbetering

'Iets meer dan de helft van de zorginstellingen in Vlaanderen behaalt het doel van een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger', aldus het KCE. Dat geeft echter ook aan dat 16 procent van de Vlaamse rusthuizen een vaccinatiegraad tussen 80 en 90 procent haalt, en 1,2 procent onder 80 procent zit. 'Er is dus nog ruimte voor verbetering.' Dat doel van 95 procent is geen officieel streefdoel van de overheid, het is door de onderzoekers zelf bepaald als voldoende hoog om het coronavirus in toom te houden.

Veel minder goed is de situatie in Wallonië en Brussel. Daar halen amper zorginstellingen het doel van 95 procent: één ziekenhuis in Wallonië en één in Brussel, 16 Waalse rusthuizen en geen enkel Brussels. Algemeen bedraagt de vaccinatiegraad onder het Waalse ziekenhuispersoneel 83,9 procent en 78,5 procent in de rusthuizen, terwijl dat 80 procent is onder de volwassen Walen.

In Brussel is de vaccinatiegraad in de ziekenhuizen nog 84,6 procent, maar in de rusthuizen is dat slechts 66,9 procent. Dat ligt in lijn met de hele regio, waar 65 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd is. Bovendien ligt de vaccinatiegraad nog lager bij de jongeren. In de groep 18- tot 34-jarigen schommelt de vaccinatiegraad rond 50 procent.

Vaccinatiegraad per instelling online

Parallel met het Kenniscentrum publiceert het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) ook cijfers. Vanaf woensdag publiceert de Vlaamse overheid online per ziekenhuis of woon-zorgcentrum hoeveel personeelsleden gevaccineerd zijn. Het gaat om gegevens van 500 zorginstellingen - 60 procent van het totaal - die vrijwillig meewerkten.

'Onze data zijn complementair met die van het KCE. Wij kunnen wel opsplitsen tussen zorg- en ander personeel. Ook zelfstandigen zijn opgenomen, stelt VIKZ-directeur Svin Deneckere. De gemiddelde vaccinatiegraad ligt met 96,8 procent het hoogst in de algemene en revalidatieziekenhuizen. Daarna volgen de woon-zorgcentra (95,8 procent) en de psychiatrische ziekenhuizen (95,6 procent).

De VIKZ-cijfers bevestigen de trend dat de vaccinatiegraad hoger ligt in de ziekenhuizen dan in de woon-zorgcentra. 'Dat valt niet te ontkennen, al kan er vertekening zijn omdat het personeelsbestand in de rusthuizen gemiddeld veel kleiner is dan in de ziekenhuizen.'