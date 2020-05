Een op vier Vlaamse bedrijven heeft onvoldoende geld voor heropstart

Het overgrote deel van de Vlaamse bedrijven is in staat maandag herop te starten. Maar een kwart heeft extra geld nodig. Zo niet dreigt het faillissement.

Het overgrote deel van de Vlaamse bedrijfswereld is in staat maandag het stof van de schouders te kloppen en aan de heropstart te beginnen. Dat blijkt uit analyses van de bedrijfsdata-expert Graydon.

Sommige van die bedrijven staan sowieso stevig genoeg in hun schoenen omdat ze genoeg buffers hadden om de crisis door te komen en winstgevend zijn. Andere hebben het gered dankzij de overheidssteun van de voorbije maanden. Voor nog anderen, in een neutrale middengroep, wordt het nipt, maar moet het zonder extra tegenslag lukken.

Bij een kwart van de Vlaamse bedrijven zijn - zelfs met de ongeziene steun van de voorbije weken, zoals tijdelijke werkloosheid, bankgaranties en hinderpremies - de buffers echter zodanig geslonken dat ze onvoldoende kapitaal hebben om de activiteiten te hervatten.

Extra geld

Slechts een klein deel van die Vlaamse ondernemingen - 1,7 procent - bevond zich voor de crisis losbarstte al in zeer zware moeilijkheden. Maar het overgrote deel - 23,5 procent - is midscheeps geraakt omdat het coronavirus de economie tot stilstand heeft gebracht. Het gaat om zowel vennootschappen en eenmanszaken als vzw's uit de zorg en de bredere non-profitsector.

Om te kunnen heropstarten moeten die bedrijven op zoek naar extra geld. Dat kan langs drie kanalen komen. Ofwel verhogen de aandeelhouders het kapitaal. Ofwel verlenen de banken of andere financiers extra kredieten. Ofwel geeft de overheid steun.

Het zichtbaarste bedrijf dat openlijk op die steun aandringt, is Brussels Airlines, dat 290 miljoen euro vraagt aan de federale regering. De Graydon-data tonen dat achter Brussels Airlines een grote groep van andere bedrijven staat, die ook op zoek zijn naar extra financiering om de coronaschok te incasseren.

Die schok komt niet overal in België even hard aan. In Brussel bevindt zich zelfs na de steunmaatregelen nog altijd meer dan een op de drie bedrijven in moeilijkheden voor de herstart. Dat heeft wellicht te maken met het grote gewicht van de horecasector in het hoofdstedelijk gewest. In Vlaanderen staat de bedrijfswereld er iets beter voor dan in Wallonië, maar het verschil is klein.

Van Brugge tot Hasselt

De Vlaamse cijfers verbergen grote lokale verschillen. Van de 13 centrumsteden staan Brugge, dat de haven van Zeebrugge omvat, en Oostende er het best voor. Slechts een op de zeven bedrijven heeft het er moeilijk om te herstarten.

Aan het andere uiterste staan de twee Limburgse centrumsteden Genk en Hasselt. Meer dan vier op de tien ondernemingen moeten er op zoek naar extra geld om de draad weer op te nemen. Toch is het kort door de bocht een contrast tussen West-Vlaanderen en Limburg te zien. Ook Kortrijk en Roeselare scoren slecht.

Antwerpen, de belangrijkste economische motor van Vlaanderen, scoort beter dan gemiddeld. Een op de zes ondernemingen heeft herstartfinanciering nodig. In Gent, ook een havenstad, liggen de cijfers in de buurt.

Impact steun

47 % werknemers Zonder hulp werkte in Vlaanderen 47 procent van de werknemers in een bedrijf in moeilijkheden. Dankzij de steun is dat geslonken tot 27 procent.

De Graydon-analyse toont tegelijk hoeveel werk nog voor de boeg is om de coronaschok te verteren én hoeveel al gedaan is. Vooral qua jobzekerheid hebben de steunmaatregelen van de voorbije maanden een grote impact.

In Brussel is de situatie opnieuw het ergst, maar is ze tegelijk ook al het meest verbeterd. Zonder steun werkte in het hoofdstedelijk gewest 66 procent van de werknemers in een bedrijf in moeilijkheden. Dat is geslonken tot 37 procent. Wallonië zit op dit punt in de beste situatie: de cijfers zijn er geslonken van 35 naar 24 procent.

Buffers

Graydon werkt voor het onderzoek samen met de economische taskforce van de overheid. Het baseert zijn analyse op de jaarrekeningen van alle vennootschappen en belangrijke vzw’s. Voor de eenmanszaken gebeurt de analyse om privacyredenen via abstracte parameters zoals betaalgedrag, grootte van bedrijven, lokale coronabesmettingsgraad en sectorgegevens.

Omdat de economische situatie uitzonderlijk is, is ook de methodologie dat. Klassieke graadmeters over de gezondheid van een bedrijf gaan ervan uit dat de economie draait, wat nu niet het geval is. Graydon ontwikkelde daarom sinds het uitbreken van het coronavirus een nieuwe methodologie, die in kaart brengt in welke mate bedrijven buffers hebben om een periode van inkomstenverlies te incasseren. Dat algoritme is de voorbije weken verder verfijnd.