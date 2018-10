Een op vier vluchtelingen woont in Antwerpen

Antwerpen telt 5.800 vluchtelingen, gevolgd door Gent (1.424) en Leuven (1.370). In verhouding tot het aantal inwoners heeft Oostende dan weer de meeste vluchtelingen (1.040).

De cijfers zijn afkomstig van een studie van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Die ging na wat gebeurt met de mensen die erkend zijn als vluchteling de voorbije vier jaar, een periode waarin de instroom steeg. Sinds 2014 zijn bijna 49.000 vluchtelingen erkend - zij mogen dus in ons land blijven. Ruim 27.000 wachten nog op erkenning.

De meeste vluchtelingen komen uit Syrië, Afghanistan, Irak, Somalië en Eritrea, landen die geconfronteerd worden met een oorlog. Om die reden worden die vluchtelingen erkend.

De meesten van hen zijn tussen 18 en 45 jaar. Maar er zitten ook veel minderjarigen tussen. Bijna 10.000 vluchtelingen zijn minderjarig, van wie ruim 3.400 jonger dan vijf zijn.

De meeste vluchtelingen wonen in Vlaanderen (50 procent), gevolgd door Brussel (29 procent) en Wallonië (21 procent).

Centrumsteden

Meer dan de helft van de vluchtelingen woont in een van de 13 Vlaamse centrumsteden. Vooral Antwerpen is populair met 5.800 vluchtelingen of een op de vier van de vluchtelingen die in Vlaanderen verblijven.

Ook in Gent (1.424), Leuven (1.370) en Oostende (1.040) wonen veel vluchtelingen. In de kuststad wonen de meeste vluchtelingen in verhouding tot het aantal inwoners. Per 1.000 inwoners wonen in Oostende 14 vluchtelingen.

In een recent interview met Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) gaf hij dat als verklaring voor de stijging van de armoede in Oostende. ‘De stijging van de armoede is bijna uitsluitend het gevolg van de asielcrisis van 2015. 60 procent van de kinderen die geboren worden in vluchtelingengezinnen is kansarm’, zei Vande Lanotte.