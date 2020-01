Een op zes materniteiten kan deuren sluiten

In een nieuwe studie onderzoekt het Kenniscentrum welke afdelingen kunnen worden gesloten om het aantal bedden te doen dalen. De onderzoekers gaan ervan uit dat een materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moet uitvoeren om de kostprijs per bevalling te kunnen verlagen tot een aanvaardbaar niveau.

Op basis van de recentste cijfers concludeert het Kenniscentrum dat 21 van de 104 materniteiten dat minimumaantal niet halen. Toch vindt de instelling niet dat die allemaal de deuren moeten sluiten. ‘Bereikbaarheid is cruciaal: elke vrouw tussen 15 en 49 jaar zou een materniteit binnen een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 30 minuten, met de auto moeten kunnen bereiken’, klinkt het.

Geen alternatieven

Van de 21 materniteiten die te weinig bevallingen uitvoeren, moeten er vier openblijven omdat er geen alternatieven in de buurt zijn. Dat betekent dat volgens het Kenniscentrum 17 materniteiten - ongeveer een op zes - kunnen sluiten. Negen daarvan bevinden zich in Vlaanderen - allen in West- en Oost-Vlaanderen.

De bevoegde minister Maggie De Block (Open VLD) roept de sector op met het rapport aan de slag te gaan. ‘We kunnen de gemiddelde kostprijs per bevalling verminderen voor de maatschappij en elders in de zorg extra investeren. Dat ligt volledig in lijn met de hervormingen die we de voorbije jaren hebben opgestart in de ziekenhuissector.'