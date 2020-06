Een regering met de N-VA of verkiezingen

Paul Magnette liet op het partijbureau van de Parti Socialiste verstaan dat de keuze stilaan duidelijk is: ofwel komt er een regering met de N-VA ofwel volgen er verkiezingen. Maar bij de N-VA heeft men het ondertussen wel gehad met Magnette.

Nadat N-VA-hardliner Theo Francken in De Zondag de hand naar de Franstalige socialisten had uitgestoken en had opgeroepen tot een 'historisch' huwelijk met de Parti Socialiste, zei Magnette in 'De Zevende Dag' dat de N-VA 'smeekt om aan de macht te komen'. 'Het is over, hij vernedert ons gewoon', luidde het maandag bij de N-VA. De Wever had dat niet zien aankomen, want afgelopen week zat hij nog lang met Magnette samen om vast te stellen dat Vivaldi dood is.

De PS-voorzitter sloeg dus weer alle hoop op een regering met de N-VA aan diggelen, maar liet vervolgens maandag op het partijbureau van de PS - waar zo'n drie uur lang alle opties voor een regering werden overlopen - wel verstaan dat er maar twee opties overblijven: een regering met de N-VA of nieuwe verkiezingen. 'Une grande union nationale ou une grande désunion nationale dans les urnes'. Een grote nationale unie of een grote nationale desunie in de stembus, was de conclusie.

Begrafenisondernemer

Magnette hield wel geen pleidooi voor onderhandelingen met de N-VA, laat staan dat hij daar een mandaat voor zou hebben gekregen, zoals hier en daar gesuggereerd werd. De PS-voorzitter lijkt hooguit begonnen te zijn met een poging om de weerstand in zijn eigen partij tegen de Vlaams-nationalisten - die vooral leeft bij de machtige Brusselse en Luikse afdelingen - weg te masseren. In het belang van het land, maar ook in het belang van de partij, komt er best een regering, was de boodschap op het PS-partijbureau. En zo'n regering is dan een met de N-VA, want in Vivaldi gelooft Magnette niet meer.

Magnette kan al eens op zijn knieën komen smeken. Dat zou een goed begin zijn. N-VA-bron

'Hij kan al eens op zijn knieën komen smeken. Dat zou een goed begin zijn', reageerde de N-VA gebeten. Bij die partij is er weinig geloof dat de PS-voorzitter alsnog zijn nek durft uit te steken. Dat geloof in de PS heeft nog een extra knauw gekregen, nu is gebleken dat de kop van de baas van de socialistische vakbond, Robert Vertenueil, moest rollen, nadat hij met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in dialoog was gegaan over een sociaal pact. Als al niet gepraat mag worden met de Franstalige liberalen, hoe moet Magnette het dan verkocht krijgen als hij met de N-VA een akkoord zou willen sluiten? Magnette zelf liet al optekenen verbaasd te zijn dat de zaak zo'n ampleur nam in het FGTB.

Bouchez noemt Magnette ondertussen 'de begrafenisondernemer van het land'. Volgens de MR-voorzitter speelt Magnette spelletjes en zal hij nooit echt durven te dansen met De Wever. Bouchez is nu een pleitbezorger van een regering met de N-VA, nadat hij eerst zelf lang aan de Vivaldi-kar heeft getrokken. Met de N-VA erbij kan de MR boven haar eigen soortelijk gewicht van 14 Kamerzetels boksen in een regering met de PS, is de afweging van Bouchez.

Bouchez beseft dat het niet houdbaar is het gewicht van de economische crisis op de schouders van de minderheidsregering-Wilmès te leggen. Het is onvermijdelijk dat de PS erbij komt, maar de MR-voorzitter is niet van plan cadeaus uit te delen. Hij vecht integendeel voortdurend robbertjes uit met de socialisten. Maandag richtte hij zijn pijlen nog op de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS), omdat die een betoging tegen racisme in Brussel niet had verboden, ook al was zo'n massabijeenkomst in strijd met de coronarichtlijnen.

Economische relance

Ook met het oog op de superkern van vrijdag wordt het weer duwen en trekken over een tweede pakket van steunmaatregelen in het post-covidtijdperk. Na de maatregelen voor de horeca wordt bekeken welke maatregelen nog nodig zijn voor andere getroffen sectoren. Op de agenda staan voorts arbeidsmarktmaatregelen, zoals arbeidsduurvermindering, tijdskrediet en uitloopbanen. Het gaat om een ACV-pakketje dat de regering-Wilmès eerder al heeft goedgekeurd, maar waarvoor ze nog geen fiat heeft gekregen van de superkern.

De N-VA heeft zelf een reeks voorstellen voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, alhoewel de partij na het debacle over de gratis treinritten niet veel zin meer heeft om te blijven meedraaien in dat circus. Zolang er geen volwaardige regering is, blijft het bij een sinterklaasbeleid. De tien partijen proberen elk een trofee binnen te halen, zonder oog te hebben voor de budgettaire putten die steeds dieper worden.