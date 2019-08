‘Een regering van sp.a met N-VA? Alles is mogelijk'

Miranda Ulens, de topvrouw van het ABVV, stelt geen veto’s bij de regeringsvorming. Behalve tegen extreemrechts.

De voorbije twintig jaar heeft geen enkele federale regering meer stakingen uitgelokt dan de regering-Michel. Het ABVV stak meer dan eens de lont in het kruitvat en trok meermaals op straat tegen de ‘asociale regering-Michel’.

Volgens Miranda Ulens (50), de algemeen secretaris van het ABVV, is het niet meer dan logisch dat de kiezer op 26 mei die regering heeft afgestraft. ‘De voorbije vijf jaar heeft de politiek niet geluisterd naar de bevolking. Dat heeft zich vertaald in de verkiezingsuitslag. 1,4 miljoen mensen zijn niet gaan stemmen en wie dat wel gedaan heeft, koos veeleer voor populistische partijen.’

Volgens sommigen hebben de vakbonden met hun vaak populistische opstelling bijgedragen tot een klimaat van ongenoegen, waardoor het Vlaams Belang kon oogsten. Door de indruk te wekken dat iedereen tot zijn 67ste moet werken bijvoorbeeld, wat niet klopt.

Miranda Ulens: ‘Het probleem ligt niet bij de vakbonden, maar bij de regering. Ze heeft eenzijdig opgelegd om de pensioenleeftijd te verhogen, zonder dat er een draagvlak voor was en zonder dat er een akkoord was over verzachtende maatregelen. Als je zo’n beleid wil uittekenen, moet je garanderen dat er steun voor is en dat de hervorming rechtvaardig is.’

U vindt dat de pensioenleeftijd weer naar 65 moet?

Ulens: ‘Inderdaad.’

Zo bereidt u de toekomst niet voor.

Ulens: ‘Het belangrijkste is dat de mensen op een gezonde manier kunnen blijven werken en dat ze lang van hun pensioenen kunnen genieten.’

Door de vergrijzing die op ons afkomt, loopt het begrotingstekort op tot zo’n 11 miljard. Als je hervormingen terugdraait, raakt het gat in de begroting nooit gevuld.

Ulens: ‘Iedereen moet zijn duit in het zakje doen. Van 1.000 euro loon hou je door belastingen amper 600 euro over. Als je meerwaarden op aandelen realiseert van 1000 euro, hou je 1.000 euro over. Wie wordt het meest belast in dit land? De loontrekkenden. De mensen met een groot vermogen moeten ook bijdragen.’

De vermogens worden al belast in ons land, onder andere via roerende voorheffing en successierechten.

Ulens: ‘Maar meerwaarden op aandelen niet. Bij loontrekkenden wordt tussen 35 en 50 procent van het inkomen afgeroomd. Tegelijk betalen multinationals vaak geen belastingen. Mensen vinden dat onrechtvaardig. Dat signaal hebben ze bij de verkiezingen gegeven.’

Hoe verklaart u dan dat Vlaanderen veel rechtser heeft gestemd?

Ulens: ‘Er is rechtser gestemd in Vlaanderen, maar in Wallonië en Brussel niet. De socialisten blijven de grootste politieke familie in België.’

De sp.a haalt amper nog zetels. De N-VA en het Vlaams Belang hebben in Vlaanderen bijna een meerderheid.

Ulens: ‘Mensen hebben op het Vlaams Belang gestemd uit protest, omdat ze niet akkoord zijn met het beleid dat gevoerd is.’

De regering-Michel heeft de belastingen verlaagd, waardoor de koopkracht is gestegen. Dat zou de vakbonden toch als muziek in de oren moeten klinken?

Ulens: ‘Ze heeft teruggegeven wat ze eerst had afgenomen. Ze is begonnen met een indexsprong en dat blijf je je hele carrière meeslepen. De lonen zijn er in vijf jaar tijd 2 procent op achteruitgegaan. Er zijn meer werkende armen. De middenklasse krijgt het moeilijker en moeilijker.’

Veel mensen zijn bezorgd om migratie. Dat is ongetwijfeld de belangrijkste reden waarom het Vlaams Belang zo goed gescoord heeft.

Ulens: ‘Ze hebben mensen schrik aangejaagd. Wie een andere huidskleur heeft, wordt met de vinger gewezen. Maar weet je wat de aangroei van migranten is in ons land? 0,44 procent.’

Mensen zijn wel bezorgd.

Ulens: ‘Daarom moet je ze zekerheid bieden. Garanderen dat er genoeg sociale woningen zijn, dat ze kunnen rekenen op een goed pensioen, dat er geen wachtlijsten zijn in de zorg en dat de gezondheidszorg van hoge kwaliteit is. De voorbije vijf jaar heeft de politiek het omgekeerde gedaan. Door vijf jaar te besparen is een wantrouwen ontstaan tegenover de regeringspartijen. Maar wat doen ze in Vlaanderen? Ze gaan gewoon weer in zee met dezelfde partijen, ook al hebben ze allemaal verloren.'

In de onderhandelingen voor een federale regering is de sp.a wel bereid met diezelfde partijen een regering te vormen.

Ulens: ‘Wie er ook aan de macht komt, het belangrijkste is dat een sociaal beleid wordt gevoerd.’

De Waalse FGTB wil niet dat de PS in zee gaat met de N-VA. Wat vindt het ABVV?

Ulens: ‘Alles is mogelijk, behalve extreemrechts. Het belangrijkste is dat er een regering komt die perspectief biedt voor de mensen. Daarom is het positief dat de socialistische familie de grootste is in het federale parlement. Zij moeten hun verantwoordelijkheid opnemen.’

Ook al is dat met de N-VA in een regering?

Ulens: ‘De socialisten zijn nodig om de financiering van de sociale zekerheid veilig te stellen. De voorbije legislatuur is bewust een gat geslagen in de sociale zekerheid. Door besparingen, door 7 miljard euro cadeaus te geven aan de werkgevers en door te kiezen voor flexijobs en cafetariaplannen. Wij willen niet dat mensen moeten rekenen op liefdadigheid, op waardevolle initiatieven zoals Kom op tegen Kanker. Dat is geen structurele oplossing. Het is de sociale zekerheid die moet garanderen dat wie ziek is, verzorgd kan worden.’

We zijn al ruim 100 dagen na de verkiezingen en er is nog geen uitzicht op een regering. Is ons land nog bestuurbaar?