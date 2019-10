Een shutdown: wat betekent dat?

Als de noodbegroting volgende week niet wordt goedgekeurd in het parlement, dreigt een shutdown van de overheidsdiensten. Maar zo'n Belgische shutdown, is niet te vergelijken zoals we die kennen in de Verenigde Staten. In ons land zullen de pensioenen en de lonen van de ambtenaren wel nog betaald worden.

Coup de théatre in het parlement donderdagavond. Daar lag de noodbegroting ter stemming voor. Zo'n begroting - voorlopige twaalfden in het jargon - laat toe dat de volgende twee maanden geld kan worden uitgegeven. Maar terwijl de restregering-Michel ervan uitging dat dat zonder veel problemen zou gebeuren, liep het mis. De linkse opposiitie van communisten, socialisten en groenen keurden met steun van het Vlaams Belang een amendement goed dat extra geld vrijmaakt voor de zorgsector. Daardoor kon de noodbegroting niet worden goedgekeurd, want na de goedkeuring van een amendement moet er vijf dagen gewacht worden tot er kan gestemd worden over de noodbegroting.

Lonen ambtenaren

Daardoor moet het parlement volgende week tijdens de herfstvakantie opnieuw samenkomen. De vraag is of de noodbegroting dan gestemd raakt, want de restregering heeft geen meerderheid meer. Lukt dat niet, dan dreigt een shutdown. In ons land zou dat de eerste keer zijn. Het woord shutdown kennen we vanuit de Verenigde Staten. Daar gebeurt het geregeld dat de begroting niet goedgekeurd geraakt waardoor de Amerikaanse overheidsdiensten de deuren moeten sluiten en de ambtenaren geen loon krjigen.