Een telefoontje van De Wever naar ‘king Connah'

Een uitgestoken hand op zijn nieuwjaarsreceptie en een telefoontje naar sp.a-voorzitter Conner Rousseau volstonden blijkbaar om Bart De Wever straks toch weer aan zet te laten komen in de federale formatie.

Soms lijkt politiek onwaarschijnlijk simpel. Het volstond blijkbaar dat N-VA-voorzitter Bart De Wever vorige zaterdag op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij zei dat de volgende federale regering een sterker sociaal beleid moet voeren, ‘met prioritair een verhoging van de laagste pensioenen’, om de deur open te wrikken naar de socialisten en heel het politieke circus te doen kantelen naar een volgende fase: die van de zogenaamde Rode Duivel-coalitie. Zo’n regering moet de ‘rode’ PS verzoenen met de N-VA van De Wever, die de Franstalige socialisten als de duivel zien. Vandaar de Rode Duivel-coalitie.

De Wever heeft nog een ultieme poging gedaan om langs Vlaamse zijde de Zweedse alliantie te herstellen, en met dat front de Parti Socialiste aan de federale onderhandelingstafel te dwingen. Maar Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten hield de boot af. De Wever gelooft dan ook niet meer in de Vlaamse liberalen, laat staan dat hij er nog op zit te wachten. Die bladzijde is omgeslagen.

De Vlaamse liberalen merken dat een trein waarop ze niet meer zitten op het punt staat te vertrekken.

Hij keert terug naar de begindagen van de federale formatie, toen Elio Di Rupo nog aan het roer stond van de PS en Johan Vande Lanotte (sp.a) samen met Didier Reynders (MR) als informateur aan de slag was. Het riedeltje van de PS luidde toen dat ze de Zweedse coalitie - die haar meerderheid op 26 mei heeft verloren - niet zou depanneren. Dat was politieke codetaal om te zeggen dat de PS wel wilde onderhandelen met de N-VA, maar dan niet met de ‘rechtse’ Vlaamse liberalen erbij.

De grote verbinding

De Wever kreeg meermaals de vraag om Open VLD te dumpen en langs Vlaamse zijde een alliantie te vormen met de sp.a en CD&V. Dat is de progressiefste federale alliantie die de PS met de N-VA op de been kan brengen. Een coalitie van de N-VA, de sp.a en CD&V heeft zelfs op tafel gelegen bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen, maar Jan Jambon (N-VA) stond niet te springen voor een Vlaamse variant van de ‘grote verbinding’ met de socialisten, zoals De Wever in Antwerpen heeft gerealiseerd.

Nadat paars-groen is mislukt en ook de Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten niet uit de startblokken is geraakt, lijkt De Wever weer werk te willen maken van een ‘grote verbinding’. De jonge sp.a-voorzitter Conner Rousseau - die zichzelf op Instagram ‘king Connah’ noemt - nam alvast op toen hij een telefoontje kreeg van De Wever. Al snel ging het rond dat er een ‘deal’ was tussen De Wever en Rousseau, maar de jonge sp.a-voorzitter ontkende dat in alle toonaarden.

Rousseau was verbolgen omdat hij werd meegesleurd in het gespin van de Wetstraat, maar hij liet wel duidelijk verstaan dat de PS moet luisteren als de N-VA een opening maakte op een voor de socialisten prioritaire vraag: de verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro. Die boodschap werd voor wie het niet goed had begrepen nog eens herhaald door sp.a-boegbeeld Freya Van den Bossche.

Paul Magnette

Alle ogen waren dan ook gericht op PS-voorzitter Paul Magnette, toen hij donderdagavond in de buurt van zijn thuisbasis Charleroi én in het gezelschap van Rousseau zijn nieuwjaarswensen uitsprak. Zou hij de deur keihard in het gezicht van de N-VA dichtslaan, of zou hij ze alsnog op een kier zetten?

De Franstalige media gokten erop dat Magnette niet zou afwijken van zijn lijn en onderhandelingen met De Wever als tijdverlies zou afwijzen. Zeker nu er vervroegde verkiezingen in de lucht hangen, zal hij het risico niet willen lopen om met de duivel te dansen, was de redenering.

Toch is het uitgerekend die vrees voor verkiezingen die Magnette alsnog kan overhalen een laatste poging te doen om een regering te vormen met de N-VA. Dat is althans de inschatting die bij de N-VA wordt gemaakt. Vervroegde verkiezingen dreigen de toorn van de kiezer te wekken, waardoor de blokkering van België onvermijdelijk dreigt te worden.

Maar Magnette twijfelt nog. In één beweging zette hij de deur op een kier voor De Wever en verweet hij de N-VA het land kapot te maken. Volgens zijn entourage is er bij Magnette een zekere gelatenheid binnengeslopen. ‘Laat gebeuren wat moet gebeuren’, is het gevoel. Als De Wever volgende keer aan zet moet komen, zal Magnette zich daar niet meer tegen verzetten. Als eerst paars-geel moet worden getest en begraven, alvorens de CD&V bij de Vivaldi-coalitie kan worden gehaald, dan moet dat maar.