Een uppercut voor Francken...

Dat hij niet verkozen is als ondervoorzitter is een signaal dat de N-VA-achterban in Theo Francken niet de opvolger ziet van voorzitter Bart De Wever.

Weinigen hadden het zien aankomen, Theo Francken zelf al helemaal niet, maar de partijraad - zeg maar: het intern N-VA-parlement - koos dit weekend niet voor Francken, maar voor Lorin Parys en Valerie Van Peel als ondervoorzitters voor de komende drie jaar. Zij kregen respectievelijk 121 en 120 stemmen achter hun naam, terwijl Francken met 100 stemmen buiten de prijzen viel.

Hoezeer de partijtop na de uitslag ook de rangen sloot rond Francken - het profiel van een ondervoorzitter is eerder dat van een spelverdeler dan van een spits, klonk het in koor - toch is het ongezien dat een partijtopper door de eigen achterban zo'n uppercut krijgt. Al is de verwachting wel dat de politieke bokser die Francken is snel weer zal recht krabbelen. 'Cosi e la vita', liet de Lubbekenaar weten om aan te tonen dat hij er niet te zwaar aan tilt.

Toch is de vraag: wat er is gebeurd? Was Francken te zeker van zijn zege en veronachtzaamde hij zijn dekking? Heeft de affaire-Kucam hem de nek omgedaan? Dat hij als staatssecretaris voor Asiel en Migratie het vertrouwen gaf aan een sjoemelaar, die een handeltje opzette in humanitaire visa voor Syrische christenen, heeft de geloofwaardigheid van Francken noch die van de N-VA goed gedaan.

Maar of de affaire-Kucam echt de reden is voor Franckens verlies wordt betwijfeld. Er is iets subtielers aan de hand. Francken voerde intern campagne, alsof het ondervoorzitterschap hem een ticket opleverde om mee de bakens van de partij uit te kunnen zetten. De eigenzinnige partijraad volgde echter zijn eigen logica en weigerde mee te stappen in Franckens idee dat de functie van ondervoorzitter toelaat een claim op de partijkoers te leggen.

Vlaams Belang light

De opdoffer voor Francken lijkt nog wat op een naschok van het Marrakeshdebacle, waardoor de regering-Michel viel. Dat heeft de N-VA heel wat krediet gekost als centrumrechtse beleidspartij. Het was Francken die de partij ten tijde van Marrakesh op sleeptouw had genomen, met als achterliggende gedachte dat een streng migratiebeleid de opmars van het Vlaams Belang kon stoppen.

Toen Francken tijdens de federale regeringsonderhandelingen in de Club van Lotharingen had gepleit voor een deal tussen de N-VA en de PS, een uitruil tussen een hard migratiebeleid en een sociaal beleid, kreeg hij intern een bolwassing van De Wever. Het zogenaamde volksnationalisme, waarmee Francken denkt het Vlaams Belang te kunnen bekampen, was en is niet de weg die De Wever met de N-VA wil inslaan. De partijraad lijkt dat nog eens te bevestigen.

Dat Parys en Van Peel als ondervoorzitters zijn gekozen, lijkt een steunbetuiging voor De Wever om van de N-VA geen Vlaams Belang light te maken, maar om de partij opnieuw te positioneren als een centrumrechtse partij, wat de succesformule is geweest waarmee De Wever de N-VA van lilliputter tot leidende Vlaamse formatie heeft uitgebouwd.

De Wever verwees al eens naar de CSU, de zusterpartij van Angela Merkels CDU, als voorbeeld voor de N-VA. Zolang de huidige Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer als voorzitter krampachtig probeerde de extreemrechtse AfD-kiezer te paaien, gleed de CSU af in de peilingen. Sinds Markus Söder er de baas is, is de partij opnieuw een brede centrumrechtse koers gaan varen en weer gaan groeien. De vraag is of De Wever de N-VA weer geloofwaardig kan maken als centrumrechtse partij.

Geprangd

De voorzitter gaf al meermaals te kennen dat de N-VA voor een moeilijke oefening staat, want ze zit geprangd tussen anti-systeempartijen à la Vlaams Belang en de systeempartijen die in de Vivaldi-coalitie zijn gestapt. Volgens De Wever moet de N-VA zoveel mogelijk het midden houden tussen die twee oevers. 'We moeten ons de vraag stellen hoe we zoveel mogelijk kiezers in de middenstroom houden en hoe we ze terughalen', aldus De Wever in een interview met De Tijd.

Om daar een succes van te maken heb je volgens De Wever werk op zowel de linker- als de rechteroever, 'defensief en offensief'. Stemmenkanon Francken kan dus nog een belangrijke rol spelen om de rechterflank af te dekken en een verdere uittocht van kiezers naar het Vlaams Belang af te stoppen. Maar De Wever gelooft niet in de strategie om kiezers van het Vlaams Belang terug te gaan halen, want dan moet de N-VA straffer uit de hoek komen dan het Vlaams Belang.