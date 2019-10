Eén zwaluw in de Kamer maakt de lente niet

Parlementsleden waren nog nooit zo vrij om in alle uithoeken van de Kamer steun te zoeken voor hun voorstellen. Maar het blijkt geen magisch recept om plots de grote budgettaire problemen van het land aan te pakken, noch een voorafname op een nieuwe federale regering.

Vult het federaal parlement beetje bij beetje de leegte die de federale regering laat vallen? Vorige week schaarden de sp.a, de N-VA, CD&V, Open VLD, de MR en DéFi zich achter een wetsvoorstel dat daders van kindermisbruik niet meer vrijuit laat gaan omdat de feiten zijn verjaard.

Nu is opnieuw een meerderheid in de maak rond een versoepeling van de abortuswetgeving. Zowel Open VLD, de PS, Ecolo, Groen als DéFi hebben wetsvoorstellen ingediend om de termijn waarin een abortus kan gebeuren op te trekken van twaalf naar achttien weken. PVDA wil naar twintig weken. Volgens Open VLD’er Egbert Lachaert volstaat het dat de sp.a of de MR het voorstel steunt en er is een meerderheid. In de commissie Volksgezondheid van de Kamer werd dinsdag besproken of een wilsverklaring tot euthanasie langer geldig kan zijn.

Uitzonderlijk

De Kamer bevindt zich dan ook in een uitzonderlijke situatie: er is geen enkele meerderheid die richting kan geven aan het beleid. België had na verkiezingen wel vaker lange periodes zonder regering, maar de ontslagnemende regering had altijd een meerderheid in het parlement. Dat is nu voor het eerst anders: de MR, Open VLD en CD&V hebben samen 38 van de 150 zetels.

Meerderheden in het parlement tekenen zich af in ethische beslissingen, die geen geld kosten.

Omdat de Kamer op 19 september voluit aan de legislatuur is begonnen, zijn in de commissievergaderingen de eerste voorstellen voor wetgeving op de agenda gezet. In de commissie Sociale Zaken levert dat bijvoorbeeld veel voorstellen rond ouderschapsverlof op, terwijl elders zal worden gesproken over de rol van gascentrales in het energiebeleid en manieren om via bedrijfswagens de elektrische wagen een boost te geven.

‘Ergens is het een mooie oefening in democratie’, zegt Lachaert. 'Maar er zijn twee grote gevaren. Het eerste is dat het beleid alle kanten tegelijk uitschiet en de coherentie zoek raakt. Het tweede is dat nog grotere gaten in het overheidsbudget worden geslagen.’

Ethiek

Tegen die achtergrond is het niet verwonderlijk dat de twee eerste meerderheden in het parlement zich vormen in ethische dossiers, die geen geld kosten. Voor sociaal beleid werkt het parlement sowieso trager, omdat over wetsvoorstellen advies aan vakbonden en werkgevers wordt gevraagd. Voor alles wat geld kost, is bovendien afgesproken dat een advies van het Rekenhof nodig is om een helder zicht op de factuur te krijgen.