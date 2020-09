Eerst preformatie voor Vivaldi

De koninklijke opdrachthouder van Open VLD wordt om 14 uur in het paleis verwacht. 'Het is de koning die zal beslissen wie de leiding krijgt', valt te horen in de wandelgangen. Een preformatieopdracht voor Lachaert en Magnette is wat de meeste betrokken partijen verwachten, maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft hameren op een solo-opdracht voor Lachaert.

Dat het te vroeg is om de Zestien al weg te geven komt vooral omdat er inhoudelijk nog heel veel losse eindjes zijn. Zo blijven de groenen hameren op een kernuitstap in 2025, maar willen de andere partijen daar niet van weten. De discussie moet beslecht worden in de echte regeringsonderhandelingen. Ook de sp.a heeft haar meerwaardebelasting op vermogen niet binnen. Maar de partij heeft Lachaert wel te kennen gegeven dat de kwestie niet beslecht is. En over de verlenging van de abortustermijn, waar CD&V-voorzitter Joachim Coens zich tegen verzet, is afgesproken dat er een werkgroep komt en een wetenschappelijk onderzoek. CD&V laat weten dat er altijd een consensus in de meerderheid moet zijn.