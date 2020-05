Eerst tweedeverblijvers naar de kust, dan pas dagjestoeristen

De topministers van de federale regering en de regionale ministers-presidenten stelden een definitieve beslissing over de tweedeverblijvers afgelopen woensdag op een Nationale Veiligheidsraad uit. Premier Sophie Wilmès (MR) liet weten dat mensen pas ten vroegste op 8 juni weer vrij naar hun buitenhuis - of appartement aan zee zouden mogen reizen. Op de originele planning was 18 mei de streefdatum.

Gemor

'Wij zullen de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad wel degelijk volgen, alleen vragen we om mensen in fasen toe te laten aan de kust en niet allemaal tegelijk', aldus Decaluwé.

Wij zullen de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad wel degelijk volgen, alleen vragen we om mensen in fasen toe te laten aan de kust en niet allemaal tegelijk.

De kust wil eerst tweedeverblijvers toelaten. In tweede instantie willen ze de kans geven aan het verbijfstoerisme in hotels, B&B's, campings en vakantieappartementen en dan pas aan dagjestoeristen. Zij zouden pas welkom zijn vanaf het moment dat de restaurants en cafés opnieuw opengaan.

Crowdcontrol

Elke gemeente kan op basis van het aantal bezoekers zelf die plannen invullen. De bedoeling is dat er een vorm van crowdcontrol komt. 'Een belangrijke voorwaarde is dat we het aantal bezoekers continu in kaart kunnen brengen. Alleen zo kunnen we indien nodig ingrijpen', aldus Decaluwé.