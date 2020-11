Eerste chartervlucht voor vrijwillige terugkeer in vier jaar

Vanuit Zaventem zijn donderdag 77 mensen met een gecharterde vlucht teruggekeerd naar El Salvador. De laatste keer dat zo'n chartervlucht werd ingelegd was in 2016.

El Salvador staat in 2020 in de top vijf van de landen met mensen die in België internationale bescherming aanvragen. Tot september waren dat er 503. Slechts 10 procent krijgt ook effectief bescherming.

'Het gaat om mensen van wie de asielaanvraag geweigerd werd, mensen die illegaal op het grondgebied verbleven en mensen van wie de procedure nog liep, maar toch kiezen voor vrijwillige terugkeer', klinkt het bij de federale opvangdienst Fedasil. 'Zo'n chartervlucht vraagt veel organisatie en voorbereiding en kan alleen als het om voldoende grote groepen gaat, maar het is uiteraard te verkiezen boven gedwongen uitzetting. In 2016 legden we voor het laatst zo'n vlucht in, toen naar Irak.'

'Vrijwillige terugkeer is zowel menselijk als financieel altijd beter', zegt ook federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). 'Deze mensen weten dat ze hier geen toekomst kunnen uitbouwen. Al ben ik niet naïef: soms blijft gedwongen terugkeer noodzakelijk.'