Eerste clash tussen Vivaldi en oppositie donderdag

Eenvoudige motie

Door de motie van wantrouwen moet het parlement in principe 48 uur later stemmen over het aanblijven van de regering-Wilmès. Het is evenwel weinig waarschijnlijk dat het zover komt. De Vivaldi-partijen willen snel anticiperen op de demarche van Vlaams Belang door zelf een eenvoudige motie in te dienen. Als een meerderheid in het parlement die aanneemt, vervallen alle andere ingediende moties. Bovendien kan over die eenvoudige motie - in tegenstelling tot de motie van wantrouwen - meteen gestemd worden.