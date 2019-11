Wat doet het Paleis als maandag de opdracht van de preformateurs Geert Bourgeois en Rudy Demotte afloopt? Het wordt de eerste grote test voor koning Filip, die zelf knopen zal moeten doorhakken om de impasse te doorbreken, zo wordt gezegd.

'Er ruist vanalles door het struikgewas, maar voorlopig gaat er niks uitkomen', zo is zondagavond te horen in de Wetstraat. Er lijkt maar geen schot te komen in de gesprekken tussen de N-VA en de PS om een paars-gele coalitie op de been te brengen. PS-voorzitter Paul Magnette gelooft niet dat er veel kan bewegen, zolang er nog voorzittersverkiezingen lopen bij de liberalen en de christendemocraten. In dat machtsvacuüm is het moeilijk om te weten met wie er moet worden gesproken.

Toch lijkt N-VA-voorzitter Bart De Wever niet langer rondjes te willen blijven draaien. Vandaar dat er plots berichten opdoken dat eerst paars-groen eerst maar eens moest worden getest, met de bedoeling om die piste te verbranden, zodat de PS echt geen alternatief meer heeft voor de N-VA. Maar paars-groen is een troefkaart die Magnette graag achter de hand wil houden.

Preformatie

Het resultaat is dat de preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) de voorbije weken niet veel bakens hebben kunnen verzetten. Of zoals een hoofdrolspeler onderkoeld opmerkt: 'Het resultaat van de preformatie is nog onduidelijk'. Er lijkt ook niet meteen politieke consensus over de volgende stap die de koning moet doen, als maandag 4 november de opdracht van de preformateurs afloopt.

Een verlenging van die preformatie is niet meteen het droomscenario van het Paleis, dat stilaan begint te vrezen voor reputatieschade. We zijn ondertussen al bijna een halfjaar na de verkiezingen en bijna een jaar in lopende zaken. Plan A is dan ook dat de paars-gele preformatie-opdracht zou overgaan in een heuse formatie-opdracht. Maar De Wever noch Magnette is nu al bereid om het veld te worden ingestuurd.

Er wordt ook aan gedacht om een liberaal of een christendemocraat aan het werk te zetten, maar Open VLD noch CD&V staat te springen om voor de leeuwen te worden geworpen, laat staan om in de fuik van paars-groen te worden geduwd.

Plan B

Het plan B is dat er werk wordt gemaakt van een tijdelijke regering, die toch al sturing zou kunnen geven. Er wordt in liberale kringen dan gedacht aan een klassieke tripartite van christendemocraten, liberalen en socialisten. Zo’n klassieke tripartite heeft geen meerderheid, maar zou dan op gedoogsteun moeten rekenen van de groenen voor grote dossiers, zoals het klimaat en de begroting.

Het is niet de eerste keer dat er over zo'n noodregering wordt gesproken. Ook bij de wissel van de Wetstraat 16 is er nog eens over gesproken in de schoot van de restregering. ‘Er is bij de opvolging van Michel gesproken over hoelang dit nog zou duren en hoeveel accidenten zoals met stemming over voorlopige twaalfden men nog zou kennen en hoe dit soort zaken te voorkomen’, zegt een topper.

‘Als er een parlementaire meerderheid wordt gevonden om dat te lanceren, kan niemand dat stoppen. Maar die regering riskeert er dan wel te zitten tot 2024‘, merkt een partijvoorzitter op.

Het ging toen naar verluidt om een initiatief van Koen Geens, maar de Vlaamse liberalen wilden niet aan zo’n avontuur beginnen. Toen premier Charles Michel eind vorig jaar, na het vertrek van de N-VA, met de steun van de socialisten een doorstart wilde maken, botste dat ook al op een ‘njet’ van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten.