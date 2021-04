Eerste succesje brengt loonakkoord nog niet dichterbij

De vakbonden en de werkgeversorganisaties stemmen in met het regeringsvoorstel voor het verhogen van de uitkeringen en pensioenen. De baan is zo in principe vrijgemaakt voor het afsluiten van een loonakkoord, al is er veel scepsis of de sociale partners daarin zullen slagen.

De vakbonden en de werkgeversorganisaties hebben een belangrijke horde genomen in de race naar een loonakkoord. In de Nationale Arbeidsraad zijn ze het eens geraakt over de verdeling van de welvaartsenveloppe, een budget van 800 miljoen euro voor het verhogen van de uitkeringen en de pensioenen. Of beter gezegd: ze onderschrijven, na het verplaatsen van enkele komma’s, het voorstel dat de regering-De Croo hen daarvoor heeft overgemaakt.

Traditioneel sluiten de sociale partners één groot akkoord over hogere uitkeringen en het verhogen van de lonen. De werkgeversorganisaties stuurden ook deze keer aan op zo’n werkwijze, maar de vakbonden zijn die koppeling beu en eisten dat er eerst een akkoord zou worden gesloten over de welvaartsenveloppe. In het loonoverleg hebben ze, omdat de lonen met maximaal 0,4 procent bovenop de index mogen stijgen, weinig zin.

Het sociaal overleg belandde zo in een patstelling, die premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) konden doorbreken door met een eigen voorstel voor zowel de welvaartsenveloppe als het loonoverleg te komen. De sociale partners kregen tot 19 april de tijd om zich uit te spreken over de uitkeringen, over de lonen mogen ze zich tot 1 mei buigen.

Minimumpensioenen

Voor de verdeling van de welvaartsenveloppe baseerden De Croo en Dermagne zich op het voorbereide technische werk tussen sociale partners en het akkoord van twee jaar geleden. Een deel van het geld wordt gebruikt om de minimumpensioenen met 2 procent te verhogen, wat de Vivaldi-coalitie moet helpen in het nakomen van haar belofte om de minimumpensioenen tot 1.500 euro te verhogen.

De werkgevers hopen dat een akkoord over de welvaartsenveloppe de vakbonden ertoe zal aanzetten om ook een akkoord te sluiten over hogere lonen. In haar voorstel komt de regering de werkgevers tegemoet: er wordt nog eens bevestigd dat de lonen dit en volgend jaar maximaal met 0,4 procent mogen stijgen bovenop een verwachte indexering van 2,8 procent. Met de staking van 29 maart probeerden de bonden meer opslag los te wrikken en zelfs de door de regering-Michel verstrengde Wet van 1996 die de beperkte marge oplegt weg te krijgen, maar dat is niet gelukt.

Wel bevestigde de regering-De Croo nog eens dat er in ondernemingen die goed hebben geboerd doorheen de coronacrisis ruimte moet zijn voor eenmalige extra’s. Denk aan allerhande premies of extra stortingen voor het aanvullend pensioen. Maar die ruimte is er enkel als de sociale partners daar op nationaal niveau een akkoord over sluiten. Zo’n akkoord betekent dan ook dat de vakbonden op sector of bedrijfsniveau geen stakingen zullen organiseren om toch nog extra opslag uit de brand te slepen.

Verbranden

Of de bonden bereid zullen zijn daarin mee te stappen, valt te betwijfelen. De vakbondstop heeft immers weinig zin zich te verbranden aan de beperkte marge, wetende dat die sowieso verworven is. Bovendien gaan ze er bij de bonden van uit dat er met of zonder akkoord in de sectoren en op ondernemingsniveau toch altijd creatieve oplossingen uit de bus vallen om extra opslag mogelijk te maken. Desnoods wordt daarvoor dan actie gevoerd. 'De kans op een loonakkoord is 0,4 procent', klinkt het schertsend in vakbondskringen.

