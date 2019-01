Eerste twee kinderen Syriëstrijder mogen terugkeren

De eerste twee kinderen van Syriëstrijders mogen naar België terugkeren. De regering heeft de opdracht gegeven aan de Belgische diplomatieke diensten in Turkije om de nodige reisdocumenten af te leveren aan twee meisjes van twee en vier jaar.

Dat bevestigde het kabinet van Maggie De Block (Open Vld), minister van Asiel een Migratie, zaterdag in de kranten van Mediahuis.

Het gaat om de twee dochters van Amina Ghezzal (29) uit Beverlo (Beringen). De moeder vluchtte eind 2017 met haar kinderen weg uit Syrië. Ze zit in Turkije in de cel, waar ze tot tien jaar is veroordeeld. Daardoor zitten de kinderen al een jaar vast in Turkije. Familieleden van de moeder reizen afwisselend naar daar om voor hen te zorgen.

De vader van de kinderen, IS-strijder Abdelkarim Elouassaki, is in Syrië omgekomen. Omdat ze in Syrië zijn geboren en geen Belgische geboorteakte hebben, konden de twee kinderen tot nu toe niet terugkeren. Een Brusselse rechtbank gebood de Belgische Staat vorige maand om identiteitspapieren af te leveren, op straffe van een dwangsom.