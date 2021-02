Effectentaks krijgt groen licht van Kamercommissie

Nu de Kamercommissie Financiën de effectentaks heeft goedgekeurd, wacht het wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) nog slechts een finale stemming in de voltallige Kamer.

Met de taks wil de regering van CD&V, PS, MR, Ecolo, Open VLD, sp.a en Groen een jaarlijkse heffing van 0,15 procent invoeren op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens 1 miljoen euro. Op kruissnelheid zou die jaarlijks 429 miljoen euro opbrengen, geld dat als een structurele bijdrage naar de financiering van de gezondheidszorg zal gaan. Dit jaar zou de taks al bijna 400 miljoen euro moeten opbrengen.

De goedkeuring - met 10 stemmen voor en 6 tegen - gebeurde in tweede lezing, aangevraagd door N-VA-Kamerlid Joy Donné. Hij wees nogmaals op de 'fundamentele fragiliteit' van de tekst en het risico dat het Grondwettelijk Hof de effectentaks afschiet als het zich erover moet buigen. 'Deze effectentaks is even kwetsbaar voor vernietiging als de vorige', die in oktober 2019 vernietigd werd. Volgens Donné wordt op verschillende punten het gelijkheidsbeginsel geschonden.

De meerderheidspartijen wezen er in hun tussenkomsten op dat de effectentaks slechts een van de vele werven van de regering is. 'Dit is een compromis, dat in de schoot van de regeringsvorming tot stand is gekomen, en niet zozeer tijdens de bespreking van deze maatregel alleen', beet Groen-Kamerlid Dieter Vanbesien zijn PVDA-collega Marco Van Hees toe. Hij had beweerd dat de linkse partijen in gebreke bleven omdat volgens hem de 'grote fortuinen' aan de taks kunnen ontsnappen. 'We hebben een minimumpensioen van 1.500 euro binnengehaald, iets waarvoor ook u handtekeningen hebt verzameld', reageerde Vanbesien.

'Niet leuk, wel fair'

Volgens Christian Leysen (Open VLD) zullen de sterkste schouders aan de taks onderworpen worden. 'Dat is niet leuk, maar wel fair. Ik hoop dat de hervormingen van de arbeidsmarkt met dezelfde spoed besproken worden.' Even voordien had Vlaams Belanger Wouter Vermeersch de liberalen nog verweten dat ze de sleutels van het beleid in handen van de socialisten hebben gegeven. 'Schaduwpremier Paul Magnette voert de druk op en spreekt al van een progressieve opbrengst van de effectentaks.'

Elke maand ligt in de commissie Financiën wel een ontwerp voor dat verband houdt met de strijd tegen de fiscale fraude. Joris Vandenbroucke Fractieleider sp.a

'We stomen door met deze coalitie', besloot Joris Vandenbroucke (sp.a). 'In tegenstelling tot de vorige regering stopt het hier niet. Straks bespreken we de afschaffing van de fiscale regularisatie. Elke maand ligt hier in de commissie Financiën wel een ontwerp voor dat verband houdt met de strijd tegen fiscale fraude.'

De amendementen van de oppositie werden woensdag een voor een weggestemd, maar een amendement van de meerderheidspartijen werd wel aangenomen. Het moet de toepassing van de effectentaks in specifieke situaties verfijnen, bijvoorbeeld als een van de titularissen van een effectenrekening naar het buitenland verhuist.