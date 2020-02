Effectentaks levert half miljard op in twee jaar

De opbrengst van de onlangs vernietigde belasting haalt wellicht net niet de doelstelling. De sp.a wil een aangepaste effectentaks invoeren, maar krijgt te weinig steun.

Vier maanden na de begrafenis van de effectentaks is het mogelijk een balans op te maken van de omstreden belasting die in 2018 is ingevoerd. De banken hebben in 2019 bij hun klanten 214 miljoen euro taks geïnd en doorgestort, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Dat is 5 procent minder dan in 2018.

Financiën verwijst naar 'beursperikelen'. De sterke daling van de aandelenmarkten eind 2018 drukte de opbrengst. De belastbare basis voor de tweede jaargang van de taks was de gemiddelde waarde van de effectenrekening op vier data: 31 december 2018, 31 maart 2019, 30 juni 2019 en 30 september 2019. Op de eerste datum noteerden de aandelen laag.

Belastingplichtigen bij wie de banken in 2019 geen taks hebben ingehouden moeten in 2020 een aangifte indienen en belasting betalen. Als we veronderstellen dat ook de aangiften 5 procent minder opbrengen dan het eerste jaar, mag de fiscus nog 29 miljoen euro verwachten. De opbrengst van de tweede jaargang bedraagt dan 243 miljoen. Dat is iets minder dan de begrote 254 miljoen.

6.924 aangiften

Het eerste jaar leverde de effectentaks 257 miljoen op, iets meer dan begroot. De banken inden 226 miljoen aan het einde van 2018 en 6.924 belastingplichtigen dienden in 2019 een aangifte in en betaalden 31 miljoen. Het ziet er dus naar uit dat de totale opbrengst over twee jaar zal oplopen tot 500 miljoen, net niet de verhoopte 508 miljoen.

Kort De effectentaks brengt naar alle waarschijnlijkheid zowat 500 miljoen op in twee jaar. Dat is net niet het bedrag dat de regering had begroot. De belasting werd onlangs vernietigd door het Grondwettelijk Hof, maar de sp.a wil de taks in aangepaste vorm opnieuw invoeren.

Hoewel de doelstelling niet werd gehaald leverde de taks meer op dan verwacht. Waarnemers hadden voorspeld dat de belasting veel minder zou opbrengen dan de regering vooropstelde. De regering-Michel lanceerde de taks van 0,15 procent op effectenrekeningen van minstens 500.000 euro om een grotere financiële bijdrage te vragen van vermogende Belgen.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in oktober de effectentaks, omdat sommige financiële instrumenten belastbaar waren en andere niet. De belasting viseerde alleen aandelen, obligaties en beleggingsfondsen op effectenrekeningen. Effecten op naam, levensverzekeringen, pensioenspaarfondsen en afgeleide producten waren vrijgesteld.

Voorstel sp.a

De sp.a-Kamerleden Joris Vandenbroucke en Jan Bertels dienden in januari een wetsvoorstel in om een effectentaks in te voeren die tegemoet komt aan de juridische bezwaren van het Grondwettelijk Hof. Ze willen zo een verdere stijging van het begrotingstekort voorkomen.

De Partij van de Arbeid steunt het voorstel van de sp.a, hoewel ze voorstander blijft van een 'miljonairstaks' die veel meer moet ophalen. Ook Groen staat positief tegenover het voorstel. 'De correctie is positief, want ze maakt de effectentaks eerlijker en robuuster.' Het voorstel voorziet onder meer een gelijke behandeling tussen effecten op een rekening en effecten op naam.

Er zijn niet te weinig maar te veel belastingen. Sander Loones Kamerlid N-VA

De N-VA weigert steun. 'Het probleem is niet dat er te weinig belastingen zijn, wel dat er te veel zijn', zegt Kamerlid Sander Loones. Vlaams Belang moet nog een definitief standpunt bepalen maar is verre van enthousiast. 'We zijn geen voorstander van kunst- en vliegwerk in lopende zaken', zegt Kamerlid Wouter Vermeersch.