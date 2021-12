Eind december eerste 336.000 dosissen Pfizer-vaccins voor min-12-jarigen

Eind december verwacht België een eerste levering met 336.000 'kinderdosissen' van het Pfizer-vaccin. Dat zijn flacons met 10 microgram van het vaccin in de plaats van 30 microgram, de gebruikelijke dosis voor wie ouder dan twaalf is.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft op 25 november al een positief advies gegeven om het Pfizer-vaccin te gebruiken voor kinderen vanaf 5 jaar . In ons land is het nog wachten op de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en van het Comité Bio-Ethiek. Die worden verwacht op 16 december.

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) worden alle voorbereidingen getroffen om de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar snel op te starten. 'De Taskforce Vaccinatie staat doorlopend in contact met producent Pfizer-BioNTech over de eerste leveringen van vaccins op kindermaat. In januari wordt een tweede levering van 400.000 dosissen verwacht', zegt Vandenbroucke.