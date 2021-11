Eindspel rond kernuitstap is ingezet

Terugkomen op de sluiting van alle Belgische kerncentrales wordt almaar moeilijker, maar politiek is de zaak allerminst beslecht.

Nu Engie Electrabel zicht heeft op bijna 900 miljoen euro aan subsidies op 15 jaar voor de bouw van nieuwe gascentrales, is verder uitstel van de kernuitstap steeds onwaarschijnlijker. Maar door de onzekerheid over de noodzakelijke vergunningen is de strijd verre van gestreden.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zet zijn strijd voort om de jongste twee kerncentrales langer open te houden dan 2025. De CRM-veiling - die moet garanderen dat het licht blijft branden als de kerncentrales sluiten - heeft de bevoorradingszekerheid niet veiliggesteld, zegt de Franstalige liberaal. '70 procent van de benodigde capaciteit is nog onzeker. Als wordt gezegd dat we op koers zitten voor de kernuitstap, begrijp ik dat dus niet.'

De netbeheerder Elia had zondag de resultaten gepubliceerd van de CRM-veiling. Die bepaalt welke bedrijven subsidies krijgen voor de bouw van gascentrales ter vervanging van de kerncentrales. De veiling heeft 1.930 megawatt aan nieuwe capaciteit opgeleverd, terwijl het doel 2.300 megawatt was. Maar volgens federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en Chris Peeters, de topman van de netbeheerder Elia, zit België daarmee op koers.

De gascentrales in het Vlaams-Brabantse Vilvoorde en het Luikse Awirs zijn de 'winnaars' van de veiling. Voor de bouw ervan kan Engie Electrabel rekenen op zowat 900 miljoen euro aan subsidies op vijftien jaar. Het Franse energiebedrijf, dat ook de kerncentrales uitbaat, zal daardoor minder geneigd zijn de twee jongste kerncentrales open te houden na 2025.

Dat maakt Engie Electrabel de winnaar en de Belgische staat de verliezer, vindt Bouchez. 'Nu betaalt Engie ons voor propere energie. Maar straks gaan wij Engie betalen voor vuile energie', zegt hij. Bij kernenergie wordt bijna geen CO2 uitgestoten, gascentrales doen dat wel.

Bouchez wijst er ook op dat België met de kernuitstap sterk afhankelijk wordt van gasleveringen uit Qatar en Rusland, omdat de twee belangrijkste gasleveranciers, Nederland en Noorwegen, hun toevoer de komende jaren zullen afbouwen. De liberaal vreest dat de energieprijzen blijven pieken door de hogere prijzen voor CO2-emissierechten.

Wortel

Voor de MR-voorzitter wordt het echter lastig om de regering-De Croo nog rechtsomkeer te laten maken. Engie laat al langer verstaan dat het de nucleaire bladzijde heeft omgedraaid. Als premier Alexander De Croo (Open VLD) op de kernuitstap wil terugkomen, dreigt hij daar een hoge prijs voor te betalen. Bovendien zou dat het voortbestaan van zijn regering op het spel zetten. Zeker voor Jean-Marc Nollet, de covoorzitter van de regeringspartij Ecolo, is de kernuitstap heilig.

Open VLD zoekt in alle stilte een compromis om de kernuitstap erdoor te krijgen. Bouchez wordt de wortel voorgehouden dat de regering de optie van kleine nucleaire centrales openhoudt. De Franse president Emmanuel Macron kiest voor zulke small modular reactors (SMK).

Bouchez heeft oor naar SMK's, 'omdat de noden met de elektrificatie van onze economie alleen zullen toenemen', maar wil er 'geen politieke koehandel' van maken. 'Daarvoor is de inzet van onze energiebevoorrading te groot', zegt hij. 'Bovendien zou het bizar zijn de nucleaire optie open te houden, maar de kerncentrales te sluiten.'

De MR-voorzitter wil het hard spelen, maar beseft dat hij de regering hierover niet kan laten vallen. Bouchez kan weinig anders doen dan in de regering-De Croo op zoek te gaan naar een meerderheid om de twee kerncentrales langer open te houden. 'We kunnen niets blokkeren. Willen we twee kerncentrales langer openhouden, dan moeten we de wet op de kernuitstap wijzigen', zegt Bouchez.

Vergunning

De andere Vivaldi-partijen kijken de kat uit de boom. Vooruit wacht af wat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) doet. Levert ze een vergunning voor de nieuwe gascentrale van Vilvoorde af? 'Die vraag is cruciaal', luidt het in socialistische kringen. 'De N-VA en Demir kunnen het hard spelen via die vergunning.'

De N-VA en Demir kunnen het hard spelen via de vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde. Vooruit

Ook de coalitiepartners in de Vlaamse regering, Open VLD en CD&V, verhoogden de druk op Demir. Ze vragen zich hardop af of de minister en de N-VA politieke spelletjes speelden met de energiebevoorrading.

Maar Demir schopt de bal meteen terug in het kamp van Vivaldi. 'Ik heb de sleutel voor de kernuitstap niet in handen. Ik moet een vergunning afleveren die stand houdt voor de rechtbank. De federale overheid is verantwoordelijk voor de kernuitstap.'

De Parti Socialiste houdt zich gedeisd. Ze lijkt af te wachten welke prijs ze kan vragen om de kernuitstap te steunen, wat wel eens doorslaggevend kan worden. De Franstalige socialisten lijken weg te raken met zowel de kernuitstap als het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales.