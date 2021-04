El Kaouakibi stapt zelf uit Open VLD

El Kaouakibi wacht de beslissing van de statutaire commissie van Open VLD niet af. Partijvoorzitter Egbert Lachaert begon die procedure om haar uit de partij te zetten nadat El Kaouakibi geen uitleg had kunnen geven bij de berichten over mogelijk gesjoemel met subsidies.

De Open VLD-voorzitter wilde aanvankelijk het gerechtelijk onderzoek afwachten, maar zijn geduld raakte op. 'We dreigen schade te lijden als partij door een verhaal waar we geen informatie over kunnen geven. Dat kan ik als voorzitter niet laten gebeuren', zei hij.

Lachaert had gevraagd dat El Kaouakibi haar zetel in het Vlaams Parlement zou afstaan, maar daar gaat de oprichtster van Let's go Urban niet op in. Ze blijft als onafhankelijke in het Vlaams Parlement zitten.