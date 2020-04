Electrabel oogst kritiek met oproep over kernuitstap

De vraag van het energiebedrijf Engie Electrabel snel tot een beslissing te komen over het langer openhouden van twee kerncentrales, krijgt weinig bijval. Premier Sophie Wilmès noemt het 'slechte timing'.

Vanuit verschillende politieke partijen komt kritiek op Engie Electrabel omdat het energiebedrijf in volle coronacrisis de kernuitstap ter discussie stelt. De uitbater van de kerncentrales stuurde een brief aan premier Sophie Wilmès (MR) met de vraag het energievraagstuk zo snel mogelijk te bespreken. Electrabel wil de twee jongste centrales Doel 4 en Tihange 3 langer openhouden en vraagt de regering nog dit jaar duidelijkheid te scheppen daarover.

Ik denk dat ze bij Electrabel vooral met zichzelf bezig zijn en niet met wat het land nu nodig heeft. Leen Dierick CD&V-Kamerlid

Normaal moeten de laatste kerncentrales eind 2025 sluiten. Om twee centrales toch langer open te houden, zou Electrabel steun nodig hebben van een meerderheid in het parlement. Wilmès toont zich weinig opgetogen dat Electrabel de druk verhoogt net nu ze haar handen vol heeft met corona. In het Radio 1-programma De Ochtend noemde Wilmès de oproep van Electrabel 'slechte timing'. 'We zullen dat op het juiste moment aanpakken en voor het einde van het jaar moeten we beslissen, maar onze aandacht gaat nu alleen naar de coronacrisis.'

Steun voor levensduurverlenging neemt toe

Het nucleaire vraagstuk brengt Wilmès in een lastig parket. Haar minderheidsregering met MR, Open VLD en CD&V krijgt tijdelijk steun vanuit de oppositie om de coronacrisis aan te pakken, maar over de kernuitstap zijn de meningen verdeeld. Alleen N-VA en Vlaams Belang zijn uitgesproken voorstander van een levensduurverlenging, de andere partijen staan formeel nog achter de kernuitstap. Al groeit stilaan ook binnen PS, Open VLD en CD&V het besef dat kerncentrales openhouden weleens onvermijdelijk kan worden om te zorgen dat het licht blijft branden.

'We hebben te lang gewacht met alternatieven te voorzien en de coronacrisis helpt niet', reageerde CD&V-Kamerlid en voormalig kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi. 'De twee jongste kerncentrales zullen langer moeten openblijven. There, I said it.' Met dat bericht op Twitter bracht hij barstjes in het officiële CD&V-standpunt.

Zijn partijgenote en energie-experte Leen Dierick hoopt wel nog op een volledige kernuitstap tegen 2025. 'We moeten daar alles aan doen, maar uiteraard moet het licht blijven branden en mag de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komen', zegt Dierick. Ze is er niet mee opgezet dat Electrabel de zaak nu op tafel legt. 'Ik denk dat ze bij Electrabel vooral met zichzelf bezig zijn en niet met wat het land nu nodig heeft. De vraag over de kernuitstap zal hoe dan ook deel uitmaken van de onderhandelingen over de regeringsvorming.'

Mogelijk struikelblok voor Vivaldi

Op het moment van een van de grootste gezondheids- en economische crisissen nodigt Electrabel zichzelf uit aan tafel om zijn eigen garanties te regelen. Tinne Van der Straeten Groen-Kamerlid

Het bemoeilijkt meteen een doorstart van de regering-Wilmès als volwaardige Vivaldi-regering met liberalen, christendemocraten, socialisten en groenen. Groen en Ecolo willen niet weten van een levensduurverlenging. 'De minderheidsregering beperkt zich uitsluitend tot de aanpak van de coronacrisis', reageert Groen-Kamerlid Tinne Van der Straeten. 'De tijdelijke noodregering kan daarover dus geen beslissing nemen.'