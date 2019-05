‘Electrabel speelt tactisch spelletje'

Dat Electrabel boter bij de vis vraagt om de kerncentrales langer open te houden, maakt in politieke kringen niet veel indruk. ‘Ik denk niet dat we onmiddellijk toegevingen moeten doen.'

In de laatste dagen voor de verkiezingen komt het energiebedrijf Electrabel met een niet mis te verstane waarschuwing aan het adres van de volgende regering. ‘We zullen niet nog eens een nucleaire levensduurverlenging doorvoeren tegen dezelfde voorwaarden’, zei financieel directeur Patrick Gaussent donderdag in De Tijd. ‘Er is dan een wijziging in de regelgeving nodig, bijvoorbeeld met een gegarandeerde minimumprijs voor nucleaire energie.’

Maar de politiek is niet onder de indruk van het eisenpakket van Electrabel. ‘Electrabel kent ook de tactische spelletjes, ik ga ervan uit dat dit daar een onderdeel van is’, zei Johan Van Overtveldt (N-VA) donderdagochtend op Radio 1. De voormalige minister van Financiën ziet geen onoverkomelijk probleem in de waarschuwing van Electrabel. ‘Het zal een serieuze discussie met Electrabel worden. Maar het heeft al goed verdiend aan de kerncentrales, dus er is zeker ruimte.’

De N-VA en Vlaams Belang zijn de enige partijen die ervoor pleiten de kerncentrales langer open te houden. De andere partijen willen zich houden aan de wet op de kernuitstap, waarin is vastgelegd dat de laatste kerncentrale eind 2025 dicht moet.

‘Een levensduurverlenging van de kerncentrales is niet gratis. De exploitatie wordt alleen maar duurder en het is dan ook een goede zaak dat Electrabel daarover transparantie biedt’, vindt Kristof Calvo van Groen. ‘Ik begrijp dat Electrabel vraagt naar duidelijkheid en rechtszekerheid, maar die duidelijkheid is er ook met de wet op de kernuitstap. Die zegt dat de centrales tegen 2025 dichtgaan. Op één partij na staan alle partijen achter de kernuitstap. Ik denk dat Electrabel zich het best klaarmaakt voor de ontmanteling.’

Bij CD&V houdt de West-Vlaamse Kamerlijsttrekker Hendrik Bogaert de deur nog op een kier voor een levensduurverlenging. ‘Het kan zijn dat we de centrales langer zullen moeten openhouden uit noodzaak, maar ik geloof dat je eerst via investeringen in groene energie het probleem moet oplossen’, zei hij donderdagochtend op Radio 1. ‘Dit is een onderhandelingsvraag. Je moet de kaarten niet op voorhand tonen. Ik denk niet dat we via de radio onmiddellijk toegevingen moeten doen aan Electrabel.’

