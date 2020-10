Eliane Tillieux eerste vrouwelijke Kamervoorzitter

Eliane Tilieux (PS) is gisteren verkozen tot eerste vrouwelijke voorzitter van de Kamer. De Gentse Stephanie D'Hose (Open VLD) is met haar 39 jaar dan weer de jongste Senaatsvoorzitter.

Tilieux (54) haalde het met 91 stemmen van haar tegenkandidate Valerie Van Peel (N-VA), die strandde op 40 stemmen. Van Peel wordt wel ondervoorzitter van de Kamer, net zoals Wouter De Vriendt (Groen) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang).

In haar dankwoord droeg Tillieux haar verkiezing op aan alle vrouwen, maar ook aan de mannen die strijd leveren voor de gelijkheid en de emancipatie van de vrouw. Dat ook de Senaat weer een vrouwelijke voorzitter heeft en de federale regering paritair is samengesteld, is volgens Tillieux geen anekdotiek. Het wijst op een mentaliteitswijziging, luidde het.

De Franstalige socialiste Tillieux begon haar politieke carrière als provincieraadslid, waarna ze parlementslid werd in het Waals Parlement. In juli 2009 werd ze minister in de Waalse regering, waar ze tot juli 2017 op post bleef. Toen ruilde het CdH in die regering de PS voor de MR.

Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 werd ze in Namen als lijsttrekker voor de Kamer verkozen met 21.514 voorkeurstemmen achter haar naam. Dat is de vierde beste score in de PS, na Elio Di Rupo, Frédéric Daerden en Ahmed Laaouejj. Ze haalt de beste score van alle vrouwen bij de Franstalige socialisten.

Met haar verkiezing als Kamervoorzitter komt meteen een einde aan het voorzitterschap van Patrick Dewael (Open VLD), en dat uitgerekend op zijn 65ste verjaardag. Dewael waarschuwde voor de schaduwzijde van de opkomst van de sociale media in de politiek, waardoor de waan van de dag soms regeert.

Senaat

In de andere vleugel van het parlementsgebouw werd even later Stephanie D'Hose (Open VLD) verkozen als voorzitter van de Senaat. Ze neemt het stokje over van Sabine Laruelle (MR). Met haar 39 jaar is D'Hose de jongste voorzitter van de Senaat. Haar aanstelling ging wel niet vanzelf, want het reglement van de Senaat bepaalt dat de voorzitter uit het vast bureau moet komen. Dat vast bureau telt vijf leden, die volgens de krachtsverhoudingen in de Senaat worden aangewezen. Open VLD heeft er geen zitje.

De oplossing was simpel. Het reglement van de Senaat is dinsdag aangepast, zoals al stilzwijgend was overeengekomen bij de regeringsonderhandelingen tussen de Vivaldi-partijen. Het was Bert Anciaux (sp.a) die de voorzet gaf om het reglement zo aan te passen dat de voorzitter niet langer uit het vast bureau moet komen. 'Het is een vorm van postjespakkerij om iemand van de zevende partij voorzitter te kunnen maken', pruttelde N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe vanop de oppositiebanken nog vruchteloos tegen.