Elke werknemer krijgt recht op bedrijfspensioen

Ruim 75 procent van de werknemers in de privésector bouwt een bedrijfspensioen op als aanvulling op het wettelijk pensioen. Het bedrijf, en ook de werknemer, kan daarvoor een deel van het loon opzijzetten bij een pensioenverzekeraar of -fonds.

Om een aanvullend pensioen op te bouwen moet een werknemer doorgaans minimaal 25 jaar zijn en minstens een jaar in dienst van zijn bedrijf zijn geweest. Wie minder lang in dienst was, maar voor wie wel geld opzij werd gezet, is dat bedrag kwijt.