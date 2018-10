En daar is het confederalisme weer

Een rechts Vlaanderen en een alsmaar linkser Wallonië drijven een wig in België. ‘Hoe bestuurbaar zal de federatie België nog zijn als dat doorzet? Dat ziet er echt niet goed uit’, zei Bart De Wever de dag na de verkiezingen.

De terugkeer van het Vlaams Belang en de sterke score van Bart De Wever in Antwerpen en de randgemeenten geven de indruk dat Vlaanderen op 14 oktober weer wat rechtser is geworden. Al zeggen de naakte cijfers iets anders. Het Vlaams Belang heeft kiezers teruggewonnen die bij de vorige verkiezingen massaal waren overgestoken naar de N-VA, maar het rechtse blok is niet groter geworden. ‘We zijn wakker geworden in zowat hetzelfde Vlaanderen’, zei De Wever al.

Ter rechterzijde krijg je het mechanisme van de communicerende vaten tussen de N-VA en het Vlaams Belang. Of zoals De Wever het formuleert: ‘Er is een lek’. In vergelijking met de provincieraadsverkiezingen van 2012 verliest de N-VA 3,7 procentpunten. Die stemmen gaan allemaal naar het Vlaams Belang. Als er vergeleken wordt met de federale en Vlaamse verkiezingen van 2014 verliest de N-VA zelfs ruim 7 procentpunten aan het Vlaams Belang. In die zin is er dus wel een ruk naar rechts, omdat er een verschuiving van rechtse stemmen is van de N-VA naar het extreemrechtse Vlaams Belang.

Rechterflank afdekken

Volgens de politicoloog Bart Maddens heeft de Francken-strategie gefaald. Het is niet door hard te roepen in het asiel- en migratiedossier dat de N-VA haar rechterflank heeft kunnen afdekken, is zijn stelling. Het lijkt er meer op dat het gespierde discours van de N-VA het Vlaams Belang heeft versterkt, zoals CD&V-voorzitter Wouter Beke al eens heeft geopperd. Al is het de vraag of het Vlaams Belang niet nog sterker had gestaan, als de N-VA geen gespierd migrantendiscours had ontwikkeld.

In ieder geval zijn er in Vlaanderen niet significant meer kiezers die rechts hebben gestemd. De N-VA en het Vlaams Belang halen samen amper 0,4 procentpunt meer dan in 2012, als de uitslag van de provincieraadsverkiezingen wordt vergeleken. Alleen in de rand van Antwerpen, aan de Dender en in een uitloper tot in het Hageland blijkt het rechtse blok van de N-VA en het Vlaams Belang echt te hebben gewonnen (zie kaart).

In Franstalig België is het plaatje anders. Wallonië en Brussel zijn wel degelijk linkser geworden. Al was het maar omdat de liberalen van de Mouvement Réformateur (MR), de partij van premier Charles Michel, klappen hebben gekregen. Alle winst is gegaan naar het linkse blok van de PS, de PTB/PVDA en Ecolo, die in Wallonië samen 3,6 procentpunten winnen tegenover de provinciale verkiezingen van 2012.

Schermvullende weergave ©VADOT

PS nooit zo zwak

‘Het is een paradox’, zegt de RTBF-journalist Alain Gerlache. ‘De PS is nog nooit zo zwak geweest, maar tegelijk haalt links de hoogste score ooit.’ De PS is ten opzichte van de provincieraadsverkiezingen van 2012 6,6 procentpunten gezakt, Di Rupo & co. zakken van 32 procent naar 25,4 procent, een historisch dieptepunt. Maar de extreemlinkse PTB/PVDA raapt al die stemmen op en klimt van 2,8 naar 10 procent. De bonus is voor Ecolo, dat een winst van 3 procentpunten boekt ten opzichte van de vorige provinciale verkiezingen.

Het is een paradox. De PS is nog nooit zo zwak geweest, maar tegelijk haalt links in Wallonië de hoogste score ooit. Alain Gerlache, RTBF-journalist

En dan is er nog Brussel, dat buiten de statistieken valt. Als er nationale extrapolaties worden gemaakt op basis van de provinciale verkiezingen, wordt geen rekening gehouden met de 19 Brusselse gemeenten, want Brussel is geen provincie. Maar in en rond de hoofdstad lijkt de trend wel te zijn dat de MR stemmen heeft verloren aan het linkse blok.

De Parti Socialiste lijkt in Brussel en Wallonië ook wraak te nemen voor de ‘hold-up’ van het cdH met de hulp van de MR. In de zomer van 2017 joegen cdH-voorzitter Benoît Lutgen en de MR overal waar ze konden de PS naar de uitgang. Dat lukte nipt in Wallonië, waar minister-president Paul Magnette aan de deur werd gezet, maar niet in Brussel en evenmin in de Franse Gemeenschap. Nu dragen de socialisten op hun beurt de liberalen buiten en brengen ze in Franstalig België overal waar het kan linkse coalities op de been, zelfs met de PTB/PVDA.

Linkse partij

Gerlache vindt die conclusie voorbarig, omdat niet in alle Waalse steden al duidelijk is welke coalities er in de maak zijn. ‘Wel is duidelijk dat de PS wil laten zien dat ze een linkse partij is. Vandaar dat ze ook progressieve coalities wil vormen. De partij is bezig met imagebuilding, met het oog op de campagne voor 2019. De PS lijdt immers nog steeds onder de maatregelen die Elio Di Rupo als premier goedkeurde, zoals het uitsluiten van werklozen. De PS moet dus ‘verroden’, aldus Gerlache. Tegelijk wil ze met haar avances aan het adres van de PTB duidelijk maken dat die partij niet wil besturen, en een stem op haar dus een verloren stem is.

Bij de N-VA zien ze in de politieke manoeuvres van de Parti Socialiste in Franstalig België toch vooral een poging om Michel en de MR dood te knijpen. De liberalen krijgen de rekening gepresenteerd omdat de MR als enige Franstalige partij in zee is gegaan met de N-VA. De regering-Michel blijkt dan toch een kamikazeregering te zijn, zoals in het begin werd gezegd.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Jambon en Francken

In N-VA-kringen wordt dan weer gedacht dat de fout van Michel niet is geweest dat hij de N-VA te veel achterna is gehold, maar juist dat hij te weinig heeft gedaan. Na gerommel in zijn eigen MR is Michel zich gaan afzetten tegen het gespierde asiel- en migratiebeleid van Theo Francken. Bij de N-VA begrijpen ze dat niet, want minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Francken zijn onverwacht heel populair geworden in Wallonië en Brussel. Met een stevig migratie- en veiligheidsdiscours had Michel in Franstalig België kunnen scoren, is de inschatting.

De PS weet perfect dat ze de objectieve bondgenoot van de N-VA is om naar een andere organisatie van België te gaan. N-VA-bron

‘Dat is de keuze waarvoor de MR staat. Moet de partij verrechtsen of moet ze terugkeren naar een meer sociaal volksliberalisme à la Louis Michel?’, zegt Gerlache. ‘Het probleem is dat ze het zelf niet weten. Er is geen pasklaar antwoord. Deze verkiezingsuitslag heeft bij de MR, die altijd een brede partij is geweest met een sterke sociale vleugel, tot een verdeelde analyse geleid.’

De verkiezingsnederlaag dreigt het voor de Franstalige liberalen moeilijk, of misschien zelfs onmogelijk, te maken om straks als enige Franstalige partij weer scheep te gaan met de N-VA. ‘De socialisten willen in ieder geval een herhaling van deze coalitie vermijden, want dan zouden ze weer uitgesloten worden van de macht’, meent Gerlache. En zelfs al zou de MR nog willen, de regering-Michel zou haar meerderheid kwijt zijn, blijkt uit simulaties.

Clash in 2019

Door de verzwakking van de Franstalige liberalen, de rechtse dominantie in Vlaanderen en de verlinksing in Wallonië wordt het straks nog moeilijker om een federale regering in elkaar te boksen.

Moet de MR verrechtsen of moet ze terugkeren naar een meer sociaal volksliberalisme à la Louis Michel? Alain Gerlanche Journalist RTBF

Volgens de N-VA heeft de PS een bewuste strategie uitgestippeld om de clash met de N-VA in 2019 voor te bereiden. Door linkse coalities op de been te brengen, komt er een Franstalig links blok tegenover de Vlaams-nationalisten te staan. Er wordt verwezen naar Molenbeek, waar Catherine Moureaux (PS), de dochter van Philippe Moureaux, MR-burgemeester Françoise Schepmans heeft verslagen. Ze werkt er aan een coalitie met Ecolo en zelfs de PTB/PVDA. Daarbij heeft Catherine Moureaux meteen al het N-VA-model uitgedaagd, door het Kanaalplan van Jambon voor de ‘opkuis’ van de kanaalzone in Brussel in vraag te stellen.