En de regering, ze ploetert voort

Door alle ingebouwde voorwaarden is het Goede Vrijdagakkoord van de regering-Michel een voorwaardelijk akkoord. Toch heeft het een belangrijke verdienste: de regering kan eindelijk weer verder.

‘Een typisch Michel-akkoord’, zo omschrijft een goed geplaatste bron het compromis dat de federale regering vrijdag heeft afgesloten over de zware beroepen en het Energiepact. Al wekenlang probeerde premier Charles Michel (MR) tot een akkoord te komen over die twee netelige dossiers. Haast niemand gaf vrijdag een cent om de slaagkansen, maar toch kon de premier op een persconferentie uitpakken met een Goede Vrijdagakkoord. Typisch Michel: niet voor het eerst slaagt hij erin om te verrassen op het moment dat niemand het nog verwachtte.

Er is nog een tweede reden waarom het een typisch Michel-akkoord is. Nu het stof is gaan liggen, is duidelijk dat er net zoals bij de taxshift en het Zomerakkoord heel wat losse eindjes aan het compromis zitten. Het Goede Vrijdagakkoord is een erg voorwaardelijke deal: of er een lijst komt van zware beroepen die vroeger op pensioen kunnen, blijft zeer twijfelachtig. En of dankzij het Energiepact de kerncentrales zoals beoogd in 2025 kunnen sluiten, is nog maar de vraag.

Zware beroepen

Voor de zware beroepen heeft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zijn visie kunnen doordrukken. Een beroep is zwaar als het om fysiek zwaar werk gaat, er met onregelmatige uren wordt gewerkt of als het werk een veiligheidsrisico inhoudt. Stress is een verzwarende factor die een zwaar beroep zwaarder kan maken. Afhankelijk van de zwaarte van het beroep, zullen mensen twee à zes jaar vroeger kunnen stoppen met werken.

Op basis van die criteria gaat Bacquelaine samen met de overheidsvakbonden een lijst van zware beroepen opstellen. In de privésector moeten de sociale partners dezelfde oefening maken. Enkel wie op de lijst staat, zal vroeger kunnen stoppen met werken. Niet alles kan een zwaar beroep worden: de budgettaire afspraken moeten worden nagekomen. De N-VA en Open VLD zijn er beducht voor dat eerdere pensioenhervormingen via de zware beroepen worden uitgehold.

Door die vrees voor een uitgeholde pensioenhervorming duurde het zo lang vooraleer er een akkoord was. De N-VA en Open VLD vertrouwden het zaakje niet. Om hen meer zekerheid te geven, gaat het Planbureau berekenen of de budgettaire afspraken worden gehaald. Enkel als die voorwaarde wordt gerespecteerd, wordt de lijst met zware beroepen goedgekeurd. Een echte beslissing is er dus nog niet.

Kerncentrales

Voor het Energiepact is er evenmin een definitieve oplossing. De kerncentrales moeten de deuren uiterlijk in 2025 sluiten, zoals dat eerder wettelijk is vastgelegd. Tenzij zou blijken dat de sluiting tot onoverkomelijke problemen leidt, want dan kunnen ze tijdelijk langer openblijven. ‘De voorwaarden zijn gesteld: er moet genoeg elektriciteit zijn, de prijs mag niet ontploffen en het moet voor het milieu nog te doen zijn. Als dat niet zo is, kunnen we gaan kijken wat we doen’, stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag op Radio 1.

Wie gelooft dat 40 procent van onze energie in 2030 - dat is over een dikke tien jaar - hernieuwbaar kan zijn, is erg optimistisch. Bart De Wever N-VA-voorzitter

De N-VA stond lang op de rem voor een Energiepact, want de partij vreest dat de voorwaarden niet zullen worden gehaald. Die vrees blijft overeind, bijvoorbeeld over het vervangen van kernenergie door duurzame alternatieven. ‘Wie gelooft dat 40 procent van onze energie in 2030 - dat is binnen een dikke tien jaar - hernieuwbaar is, is zeer optimistisch. Na 15 jaar werken zitten we nog maar op 10 procent’, verklaarde De Wever. Bij de Vlaams-nationalisten wordt daarom gesproken van een ‘Energievisie’, niet van een Energiepact. ‘We kunnen de kernuitstap voorbereiden. Als alle voorwaarden zijn vervuld, komt die er in 2025. Indien niet, zal het later zijn’, klinkt het.

Schijnakkoord?

Met al die voorwaarden en bedenkingen heeft het Goede Vrijdagakkoord veel weg van een schijnakkoord. Toch is dat volgens verschillende betrokkenen te streng. ‘De grote verdienste is dat we eindelijk verder kunnen’, klinkt het in regeringskringen. ‘Bacquelaine kan beginnen met een lijst van zware beroepen op te stellen en we kunnen beginnen met alternatieven voor kernenergie uit te werken.’

Bovendien kunnen een reeks andere dossiers, die door de patstelling geblokkeerd zaten, in een stroomversnelling belanden. Met als meest beladen voorbeeld de beursgang van de staatsbank Belfius en de daaraan door CD&V gekoppelde oplossing voor de Arco-coöperanten. Die verloren hun geld doordat Arco, het investeringsvehikel van de christelijke zuil, samen met Dexia, de voorganger van Belfius, ten onder ging. De meerderheidspartijen beloofden hen te vergoeden, maar Europa dreigt zo’n vergoeding als verboden staatssteun te zien.

Met het Goede Vrijdagakkoord is Michel erin geslaagd zijn regering draaiende te houden. Met de uitwerking van de zware beroepen en het Energiepact hebben de meerderheidspartijen minstens tot de zomer de handen vol. De kans is groot dat die werkzaamheden net zoals bij de uitwerking van het Zomerakkoord gepaard gaan met kleine oorlogjes in de coalitie.

Voor Michel wordt het opnieuw ploeteren, te meer omdat de gemeenteraadsverkiezingen almaar dichterbij komen en die verlammend dreigen te werken. De premier zal evenwel zijn lijn van de afgelopen weken aanhouden: moeilijk gaat ook. Bij de taxshift en het Zomerakkoord bleek dat te kloppen. Tegen de zomer moet duidelijk zijn of de Franstalige liberaal ook deze keer gelijk krijgt.