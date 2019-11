En toen was er een keihard veto van de oud-premier

Dat Bart De Wever de forcing voert rond confederalisme heeft tot een clash met Paul Magnette geleid. Maar boven het conflict waart de geest van oud-premier Charles Michel, die nog vol wrok zit tegenover de N-VA.

Zondagavond was duidelijk dat Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) het niet eens raakten over de voortzetting van de federale formatie. Dat leidde maandag tot een clash tussen de protagonisten.

Met zijn felle uithaal in interviews maandagavond heeft Magnette ‘alles aan diggelen geslagen’, is te horen bij de N-VA. Vooral ook omdat De Wever de aanval over zich heen kreeg terwijl hij nog op het paleis zat. Het broze vertrouwen tussen De Wever en Magnette lijkt helemaal weg, wat een zware hypotheek legt op een eventuele reanimatiepoging van paars-geel.

Niet iedereen is ervan overtuigd dat paars-geel nu echt dood en begraven is. Dat ze bij de N-VA het gaspedaal in de communicatie tegen de PS induwen, is de logica zelve. Als de deur van paars-geel nu dichtgaat, krijgt De Wever wat hij wilde. Dan moet nu eerst paars-groen worden getest. Als dat mislukt, komt hij versterkt terug aan de onderhandelingstafel met de PS. Als paars-groen lukt, dan is de keuze ook makkelijk voor de N-VA. Dan is het federale oppositie de komende vijf jaar.

Clash

De reden van de clash tussen De Wever en Magnette is de koerswijziging die achter de schermen is ingezet door de N-VA over het communautaire. Lag bij de informateurs nog het schema op tafel om een trade-off te maken tussen een hard migratiebeleid en een sociaal beleid, zoals Theo Francken het nog uit de doeken deed voor de Club van Lotharingen, dan heeft de N-VA na het afronden van de Vlaamse regering het communautaire weer op tafel gelegd. ‘De PS heeft de kans gemist om ten tijde van de informateurs een deal met de N-VA te maken’, wordt gezegd.

Magnette verwijt De Wever nu dat hij zelfs niet wil spreken over de sociale eisen van de Parti Socialiste en alleen nog maar een splitsing van de sociale zekerheid wil, en dus het einde van het land beoogt. Daarin zal de PS niet meestappen, liet Magnette weten. Dat niet over de sociale eisen van de PS zou zijn gesproken, is wat kort door de bocht. Er zijn zelfs budgettaire berekeningen gemaakt, die nu ook op de straatstenen worden gegooid. De N-VA spreekt van de miljardenfactuur van de PS voor Vlaanderen.

Splitsen bevoegdheden

Wat wel klopt, is dat de N-VA een hernieuwde vraag voor een staatshervorming op tafel heeft gelegd die ook zonder tweederdemeerderheid in de praktijk te brengen is. Er is ‘creatief nagedacht over het ‘functioneel en budgettair’ splitsen van bevoegdheden’, wat in de discrete gesprekken ook is uitgelegd aan de PS, die daar zelfs oor naar zou hebben gehad. ‘Dat wij ze plots zouden hebben verrast, is bullshit’, klinkt het bij de Vlaams-nationalisten.

Bij de N-VA gaan ze ervan uit dat de PS een schrik heeft gepakt door een ‘keihard veto van de MR’. Vanuit een wrok tegenover de N-VA wil oud-premier Charles Michel (MR) geen millimeter toegeven op de confederale agenda van De Wever. Maar ook voor de volgende partijvoorzitter van de Franstalige liberalen zal het no pasarán zijn. Open VLD zit evenmin op communautaire avonturen te wachten.

Op het eerste gezicht ligt de communautaire vraag van de N-VA in het verlengde van wat de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) als mogelijkheden hadden voorzien. Zo was sprake van een subregionale aanpak van de arbeidsmarkt en aparte regionale budgetten in het gezondheidsbeleid, maar met die borrelnootjes leken ze het communautaire vooral te willen evacueren.