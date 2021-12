Energieproducent Engie wil snel nieuwe vergunning gascentrale Vilvoorde

De topman in België van de Franse energieproducent Engie, Thierry Saegeman, gaat binnen een kwestie van weken een nieuwe aanvraag indienen voor de vergunning van een geplande gascentrale in Vilvoorde.

De komst van een mogelijke gascentrale in Vilvoorde is onderdeel van een bits politiek gevecht over de energietoekomst van ons land. Het Franse Engie - de moeder boven het vroegere Belgische energiebedrijf Electrabel - wil in Vilvoorde bij Brussel een gascentrale bouwen. De elektriciteit uit Vilvoorde - goed voor 875 MW stroom - moet mee het sluiten van de laatste kerncentrale gaan compenseren.

Gunstig advies

Maar Engie kreeg geen vergunning van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Een manoeuvre waar vanuit Groene hoek meteen politieke spelletjes in zijn gezien. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) reageerde malcontent omdat Vilvoorde tot twee keer toe een gunstig advies had gekregen van de eigen Vlaamse administratie. Volgens Demir kon het bedrijf onvoldoende garanderen dat het zou voldoen aan de Vlaamse regels over stikstof. De gascentrale zou jaarlijks 107 ton schadelijk ammoniak uitstoten.

'We gaan een nieuwe vergunningsaanvraag indienen, met een engagement voor een lagere ammoniakuitstoot', stelt Thierry Saegeman in het VRT-programma De Zevende Dag. 'Dat is een kwestie van weken.'

De CEO bevestigt daarmee nog eens uitdrukkelijk de intenties van Engie rond de bouw van de gascentrale, die het ook in een brief aan federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) zette. Engie stelde vastberaden te zijn om een uiterst competitief project te realiseren, met een minimale impact voor het milieu.

Voor Engie is Vilvoorde belangrijk om na de kernuitstap zijn lucratieve businessmodel en dominante marktpositie in ons land te houden. Het bedrijf herbevestigde op vraag van premier De Croo dat het te laat is om alsnog de twee kerncentrales langer open te houden.

Saegeman denkt de centrale nog tijdig operationeel te krijgen voor de geplande kernuitstap in 2025. 'Een gascentrale bouw je in een drietal jaar. Wij hopen dat de nieuwe aanvraag voldoende snel kan worden behandeld. Volgens ons kan dat dat. Alle elementen zijn bekend en alle administraties hebben het dossier al twee keer gezien.'

In beroep

De nieuwe vergunningaanvraag komt nu normaal eerst bij de Vlaams Brabantse deputatie, die overigens al eens weigerde. Pas als die opnieuw weigert of er komt een beroep, dan komt het opnieuw op het bord van minister Zuhal Demir terecht

Federaal Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zei in De Zevende Dag dat er een oplossing moet komen voor de gascentrale. 'Hoogspanningsnetbeheerder Elia staat in voor de bevoorradingszekerheid in ons land. Volgens Elia is er ook een oplossing voor.'

'Engie gaat een aangepast dossier indienen. Stel dat dat niet lukt, dan hebben we nog altijd een ander scenario. Aan de veiling hebben meerdere kandidaten deelgenomen, er zijn nog andere gascentrales.'