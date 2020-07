Energiewaakhond krijgt ook tanden tegenover buitenlandse bedrijven

De energiewaakhond CREG kan waarschijnlijk straks ook buitenlandse bedrijven aanpakken die zich niet aan de regels houden. De Kamercommissie voor Klimaat heeft daarvoor unaniem een liberaal wetsvoorstel goedgekeurd.

De energieregulator CREG is de waakhond van de gas- en elektriciteitsmarkt in ons land. Hij waakt over een transparante marktwerking en eerlijke concurrentie. Met de huidige wetgeving kan de CREG alleen optreden tegen Belgische energiebedrijven. Buitenlandse bedrijven die actief zijn op de Belgische markt en zich schuldig maken aan marktmanipulatie of handel met voorkennis ontspringen de dans.

De Open VLD-Kamerleden Vincent Van Quickenborne en Bram Delvaux dienden een wetsvoorstel om die lacune in de wetgeving op te lossen. Daardoor kan de CREG de wet handhaven tegenover alle spelers die actief zijn op de Belgische markt, onafhankelijk of ze hier gevestigd zijn of niet. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd in de Kamercommissie voor het Klimaat.

Deze wetswijziging garandeert een betere concurrentie die de consument ten goede komt. Bram Delvaux Volksvertegenwoordiger Open VLD

'We geven de CREG tanden om ook buitenlandse bedrijven sancties op te leggen als ze zich schuldig maken aan oneerlijke praktijken. Dat garandeert een betere concurrentie die de consument ten goede komt', zegt Delvaux.