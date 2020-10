Engie: ‘Beslissing volgend jaar te laat voor kerncentrales’

De optie om pas eind volgend jaar te beslissen twee kerncentrales open te houden, komt volgens uitbater Engie Electrabel te laat. Het wordt dan ‘de facto onmogelijk’, staat in een nota aan de regeringspartijen.

De agenda van de regering De Croo rond de kernuitstap is volgens de uitbater van de kerncentrales Engie Electrabel niet realistisch. In een nota die in september aan de onderhandelaars werd bezorgd, herhaalt de energiereus dat uiterlijk eind dit jaar de knoop moet worden doorgehakt. ‘Het uitstellen van een princiepsbeslissing over de toekomst van Doel 4 en Tihange 3 tot eind 2021 maakt het de facto onmogelijk om deze eenheden na hun huidige sluitingsdatum van juni/september 2025 te blijven uitbaten’, klinkt het in de tekst die De Tijd kon inkijken.

De nieuwe Vivaldi-coalitie wil vol gaan voor de kernuitstap tegen 2025, maar houdt in het regeerakkoord wel de deur op een kier. Als uit een rapport in november volgend jaar blijkt dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt, kan de regering alsnog beslissen dat de twee jongste kerncentrales langer open mogen blijven. Maar om de kerncentrales veilig te blijven uitbaten, zijn nog tal van aanpassingen nodig. Als die pas eind volgend jaar in gang worden gezet, zorgt het regeerakkoord voor een vertraging van 11 maanden. Het is dan niet meer realistisch alles op tijd rond te krijgen, waarschuwt Engie in haar nota.

Nodige werkzaamheden duren jaren

Het uitstellen van een princiepsbeslissing over de toekomst van Doel 4 en Tihange 3 tot eind 2021 maakt het de facto onmogelijk om deze eenheden na hun huidige sluitingsdatum te blijven uitbaten Engie Electrabel

De nucleaire waakhond FANC eist dat eventuele vernieuwingswerken voor een levensduurverlenging tegen 2025 klaar zijn. Voor Doel 4 zouden de werken tegen juni 2025 rond moeten zijn en voor Tihange 3 ten laatste in september van dat jaar. Engie zegt dat het in het beste geval 30 maanden duurt om de ontwerpstudies op punt te stellen, aanbestedingen te maken en de verbeteringswerken uit te voeren. Bovendien is 30 tot 36 maanden nodig om nieuwe splijtstof, de brandstof voor de kerncentrales, te bestellen.

Daarnaast moet voor een levensduurverlenging ook de wet op de kernuitstap worden aangepast en moeten nog verschillende administratieve procedures doorlopen worden. De Europese Commissie moet nog haar goedkeuring geven en er moet een milieueffectenrapport worden opgesteld waarvoor de staat een grensoverschrijdende consultatie moet organiseren. Volgens de inschatting van Engie duurt dat proces 18 tot 24 maanden.

Eerst zien hoeveel gascentrales er komen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil eerst zien hoeveel vervangcapaciteit er komt via het subsidiemechanisme (CRM). In oktober volgend jaar moet de steun worden toegekend voor de bouw van nieuwe gascentrales als alternatief voor de kerncentrales. In november volgt dan een verslag dat finaal duidelijk moet maken of de bevoorradingszekerheid gegarandeerd kan worden zonder kernenergie. Engie schrijft in haar nota dat als gewacht wordt tot eind 2021 het ‘de facto en de iure (sic.) onmogelijk wordt om tot een wet te komen die in juni/juli 2022 in het parlement wordt gestemd. Zo wordt het onmogelijk om de nucleaire eenheden zonder onderbreking na 2025 te blijven uitbaten.’

In regeringskringen valt te horen dat alles vooraf is afgetoetst en dat indien nodig het noodscenario van een levensduurverlenging zeker haalbaar is.

De haalbaarheid van de kernuitstap kwam vrijdagmiddag ook ter sprake in het Kamerdebat over de regeerverklaring. ‘Iedere expert zegt me dat november 2021 te laat is om nog te beslissen twee kerncentrales open te houden’, wierp N-VA fractieleider Peter De Roover premier Alexander De Croo (Open VLD) voor de voeten. ‘Heeft u de exploitant eigenlijk wel die vraag gesteld?’