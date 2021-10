Engie Electrabel krijgt steun voor gascentrales Vilvoorde en Awirs

De nieuwe gascentrales die Engie Electrabel wil bouwen in Vilvoorde en Awirs zijn als winnaars uit de CRM-subsidieveiling gekomen, meldt netbeheerder Elia.

Netbeheerder Elia heeft zondagavond de resultaten gepubliceerd van de eerste veiling van het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) voor het leveringsjaar 2025-2026.

Uit de resultaten blijkt dat de marktpartijen voldoende capaciteit hebben aangeboden voor een competitieve veiling, luidt het. Zowel de traditionele als nieuwe marktspelers hebben deelgenomen.

Projecten

Veertig projecten zijn weerhouden. Samen vertegenwoordigen die een capaciteit van 4.447 Megawatt. 'Op basis van deze selectie is de gemiddelde jaarprijs 31.671 euro per Megawatt', aldus de netbeheerder. In 2024 volgt er voor het leveringsjaar 2025-2026 nog een tweede veiling.

66 procent van de aangeboden capaciteit is geselecteerd: 1.648 megawatt voor meerdere jaren (8 of 15 jaar) en 2.799 megawatt voor 1 jaar.

De weerhouden projecten zijn heel divers. Het gaat zowel om bestaande eenheden (56 procent) als batterijprojecten (1 procent), vraagbeheer (7 procent) en 2 nieuwe gasproductie-eenheden (36 procent).

Vergunningen onzeker

De 2 nieuwe gasproductie-eenheden zijn de projecten van Engie Electrabel in Vilvoorde (796 megawatt) en Awirs (803 megawatt). Voor de gascentrale in Vilvoorde is het nog afwachten of die een vergunning krijgt. Het dossier ligt bij Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir, nadat de Vlaams-Brabantse deputatie eeder had geweigerd een vergunning af te leveren.

Ook tegen de gascentrale van Awirs, bij Luik, zijn actiegroepen naar de Raad van State gestapt, en is het dus nog onzeker wat de uitkomst zal zijn. De actiegroep Tegengas, die eerder al het partijhoofdkwartier van de groenen bezette, laat in een persbericht nog eens weten dat ze zich blijven verzetten tegen gascentrales. 'Geen nieuwe fossiele gascentrales, niet hier, nergens', luidt het.

Kostprijs

Zowel federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) als Elia-topman Kris Peeeters gaf op een persconferentie mee dat de veiling in hun ogen een succes kan worden genoemd.

Er is voldoende capaciteit aangeboden tegen een lagere investeringskost dan verwacht, zo klonk het. De gemiddelde jaarprijs van de geselecteerde projecten is 31.671 euro per megawatt, verduidelijkte Elia-topman Peeters. De prijs van de geselecteerde nieuwe projecten blijft daarmee ruim onder de maximumprijs van 75.000 euro per megawatt per jaar.

'Het investeringsmechanisme is daarmee een soort van verzekeringspolis die de energiebevoorrading garandeert tegen de laagst mogelijkse kost. Tegelijkertijd maakt het de switch naar 100 procent hernieuwbare energie mogelijk', zo liet het kabinet-Van der Straeten weten.

Kernuitstap

'We zitten op koers', bevestigde ook Peeters. Maar of daarmee de kernuitstap kan worden gerealiseerd, wilde Van der Straeten niet gezegd hebben. 'Met deze resultaten zal ik tegen eind november een evaluatie maken, zoals in het regeerakkoord is voorzien. Daarbij zal worden gekeken naar de bevoorradingszekerheid en de prijs. En dan zal de regering moeten beslissen', aldus Van der Straeten.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) bevestigt dat de regering nu wacht op dat rapport om te beslissen wat ze gaat doen met de kernuitstap. 'Zoals voorzien in het regeerakkoord heeft de kern de opdracht gegeven aan de Energieminister Van der Straeten om voor november 2021 een finaal rapport op te maken. Dit rapport onderzoekt met name de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen', aldus De Croo.

Oppositie

Vanop de oppositiebanken plaatste Kamerlid en energie-expert Bert Wollants (N-VA) vraagtekens bij het feit dat één marktspeler, Engie Electrabel met name, als grote winnaar uit de bus is gekomen van de CRM-veiling.