Engie investeert niet meer in langer openhouden kerncentrales

Engie-Electrabel gaat niet meer investeren in een verlenging van de levensduur van de Belgische kerncentrales. Dat blijkt uit een interne communicatie naar het personeel.

‘Na constructieve gesprekken moeten we vaststellen dat de regering de duidelijke intentie heeft het regeerakkoord uit te voeren', zegt Thierry Saegeman, de chief nuclear officer van Engie-Electrabel, in een boodschap aan het personeel, waar Trends dinsdag over berichtte. 'We kunnen geen tientallen miljoenen euro's investeren zonder rendementszekerheid. We bereiden ons dus voor op een definitieve stopzetting.'

Dat is een logisch gevolg van wat in het regeerakkoord werd beslist. Anne-Sophie Hugé Woordvoerster Engie

‘Dat is een logisch gevolg van wat in het regeerakkoord werd beslist. We zijn verantwoordelijk voor het beheer van de stillegging en de ontmanteling van de nucleaire installaties en kunnen niet oneindig blijven wachten', zegt woordvoerder Anne-Sophie Hugé.

De beslissing volgt op ‘constructieve gesprekken’ met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), tweette Groen-kopman Kristof Calvo en bevestigt haar woordvoerder Jonas Dutordoir. ‘De intentie van de regering is altijd heel duidelijk geweest. We zijn dan ook tevreden dat Engie, dat we beschouwen als een bondgenoot, zich inschakelt in de energietransitie waar we voor staan. Ook voor Engie was duidelijkheid nodig.'

Volgens Van der Straeten is het debat over het al dan niet langer openhouden van de jongste twee kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 ‘een gevecht in de marge’, merkte ze dinsdag op in de commissie-Energie van de Kamer, waar ze haar beleidsbrief toelichtte. De twee kerncentrales zijn goed voor slechts 3 à 4 procent van de energieproductie. ‘Het is een rimpeling in het water als je ziet voor welke uitdaging we staan’, beaamt Dutordoir.

Smallere weg

Het regeerakkoord voorziet wel in een evaluatie eind volgend jaar. Dan wordt bekeken of de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt en de elektriciteitsprijzen niet de pan uit swingen. Als blijkt dat er een probleem is, wordt het noodscenario achter de hand gehouden om alsnog Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden. Maar met de beslissing van Engie Electrabel lijkt die weg smaller te worden. ‘Dat zullen we nog moeten bekijken’, zegt Dutordoir. Ook Hugé hoedt zich voor te boude uitspraken. 'We moeten de finale beslissing van de regering afwachten. Maar we hebben al meermaals uitgelegd waarom die beslissing beter vroeger dan later komt.'

Om de kerncentrales veilig te blijven uitbaten, zijn nog tal van aanpassingen nodig. Als die pas eind volgend jaar in gang worden gezet, leidt het regeerakkoord tot een vertraging van elf maanden. Het is dan niet meer realistisch alles op tijd rond te krijgen, waarschuwde Engie eerder.

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever, die steeds heeft gepleit voor het langer openhouden van de twee kerncentrales, heeft Engie altijd duidelijk gemaakt dat er dit jaar een beslissing moest vallen over het al dan niet verlengen van de kerncentrales. Dat er nog tijd was tot eind volgend jaar om te beslissen, zoals de regering-De Croo beweert, klopt volgens hem niet.

‘Als de beslissing over de levensduurverlening van Tihange 3 en Doel 4 niet valt in 2020, worden de kosten onbeheersbaar. Op die manier laat de paars-groene regering 1.000 jobs verloren gaan vanuit een volstrekt dogmatisch groen veto tegen de nucleaire optie’, zegt De Wever in een reactie.