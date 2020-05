Epidemie in rusthuizen zwakt snel af

Het aantal gerapporteerde doden in de rusthuizen loopt snel terug.

De coronastatistieken in de rusthuizen vertonen een flink dalende trend. De woon-zorgcentra rapporteerden de voorbije 24 uur 59 doden. Op 12 april waren dat er nog 200. Het aantal doden in de woon-zorgcentra was dinsdag licht hoger dan dat in de ziekenhuizen, maar de voorbije dagen waren er voor het eerst geregeld meer sterfgevallen in de ziekenhuizen dan in de rusthuizen.

'De situatie in de woon-zorgcentra is fel aan het verbeteren', verklaarde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het crisiscentrum. 'Zowel het aantal overlijdens in de ziekenhuizen als in de woon-zorgcentra neemt af.' In de ziekenhuizen zakt het trager en geleidelijker, in de woon-zorgcentra is de afname sterker.

Ook het aantal nieuwe besmettingen in de rusthuizen neemt af. Er waren dinsdag 93 positieve gevallen. Van de 116 mensen die dinsdag in het ziekenhuis zijn opgenomen, kwam een kwart uit de rusthuizen.