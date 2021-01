Bart De Wever neemt zijn partijgenoot in bescherming naar aanleiding van de aanhoudende heisa rond Melikan Kucam.

'Dat is een politieke kloppartij. Er is niets mis met Theo Francken', zo hekelt N-VA-voorzitter Bart De Wever de kritiek op zijn partijgenoot Theo Francken. Francken krijgt de wind van voren nu Melikan Kucam, de voormalige vertrouwenspersoon van het zijn kabinet werd twee weken geleden veroordeeld voor fraude met humanitaire visa. Toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken wordt door andere partijen een gebrek aan politieke verantwoordelijkheid aangewreven.

Zo betreurt Sammy Mahdi dat 'Theo niet direct heeft toegegeven dat het een vergissing was om zonder grondige controle samen te werken met tussenpersonen'. 'Daardoor is de rode loper uitgerold voor mensensmokkel. Ik denk dat de mensen het appreciëren als een politicus zijn stommiteiten toegeeft.', zegt de huidige staatssecretaris voor Asiel en Migratie in een weekendinterview met De Tijd.

'Niet voorzichtig genoeg'

Tijdens zijn digitale nieuwjaarstoespraak in een lege Nekkerhal gaf De Wever zaterdagavond al toe dat Francken en bij uitbreiding de hele N-VA 'niet voorzichtig genoeg' geweest zijn en 'opgelicht' werden door een van hun eigen mensen. 'We hebben ons gat eraan verbrand en zullen op de blaren moeten zitten.' Kucam stond in 2018 nog op de Mechelse N-VA-lijst.

'We hebben met twintig vertrouwenspersonen gewerkt en daarvan was één een oplichter', verwees De Wever zondag naar de gang van zaken op het kabinet-Francken. De N-VA-voorzitter blijft ondubbelzinnig achter de operatie staan waarvoor de humanitaire visa werden uitgereikt.