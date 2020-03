Europa: 'Reiziger moet keuze krijgen tussen voucher en terugbetaling'

Consumenten die door corona hun pakketreis kwijtspelen moeten de keuze krijgen tussen een reischeque of terugbetaling door de touroperator. Dat zegt Europees commissaris voor Consumentenzaken Didier Reynders (MR).

Het stilleggen van het internationale verkeer heeft grote gevolgen voor de reissector. Duizenden reizen moesten geannuleerd worden, waardoor de liquiditeit van veel touroperators onder druk staat. Vaak hebben ze geen geld om schadevergoedingen te betalen.

Als we de reischeques niet invoeren, gaat een groot deel van de sector failliet. Kabinet van minister Nathalie Muylle .

In ons land vaardigde federaal minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) daarom een ministerieel besluit uit om én de consument te vergoeden en de operatoren op de been te houden. Mensen wier reis niet kan doorgaan, kunnen een reischeque krijgen die een jaar geldig is. ‘Op die manier maken we dat de reissector deze moeilijke periode kan doorkomen. Consumenten hebben daar alle belang bij’, kondigde Muylle vorige week aan. ‘Als we die reischeques niet invoeren, gaat een groot deel van de sector failliet’, verduidelijkt haar kabinet tegen De Tijd.

Garantiefonds

Het nieuwe aan de regeling is dat het compensatiesysteem gedekt is door een garantiefonds. ‘Als een reisbureau dus failliet gaat, wordt de consument betaald door het garantiefonds. Andere Europese lidstaten die ook reischeques hebben ingevoerd werken niet allemaal via zo’n fonds. Wij gaan ervan uit dat onze regeling conform de Europese regels is’, aldus het kabinet-Muylle.

Maar volgens de diensten van de Europese Commissie klopt dat niet helemaal. ‘Wij juichen toe dat de Belgische regeling gedekt is door een garantiefonds. Dat is een van de voorwaarden’, zegt bevoegd commissaris Didier Reynders (MR).

‘Maar dat volstaat niet. De Europese wetgeving schrijft ook voor dat de consument de vrije keuze moet krijgen tussen een voucher en terugbetaling. Ik begrijp de keuze voor een voucher zeer goed vanuit het oogpunt van de continuïteit van de reissector, maar het zijn de lidstaten die zich garant moeten stellen voor de liquiditeit van de reisoperatoren, niet de consumenten. Zo was het ook bij de redding van de banken tijdens de economische crisis van 2008 ’, aldus de gewezen minister van Financiën.

50 miljard