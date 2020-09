Europa onderzoekt staatssteun voor bouw gascentrales

Als het systeem slecht ontworpen is, riskeert dat de elektriciteitsfactuur de hoogte in te jagen voor consumenten en onterechte voordelen op te leveren voor producenten.

Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager start nu een diepgaand onderzoek. De subsidies zouden in strijd kunnen zijn met het Europese verbod op staatssteun. 'Capaciteitsmechanismes zijn belangrijk om de elektriciteitslevering te waarborgen. Maar als ze slecht ontworpen zijn, riskeren ze de elektriciteitsfactuur de hoogte in te jagen voor consumenten, onterechte voordelen op te leveren voor producenten of de elektriciteitsstromen te belemmeren over EU-grenzen heen', zegt Vestager. Ze wil nagaan of het mechanisme kosteneffectief is en niet leidt tot concurrentievervalsing.