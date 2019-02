Europa spaart begrotingzondaars België, Italië en Frankrijk tot na 26 mei

De Europese Commissie velt pas na de verkiezingen van 26 mei haar oordeel over de begrotingen en het sociaal-economisch beleid van de lidstaten. Dat is goed nieuws voor Italië, Frankrijk en België.

De officiële uitleg voor het uitstel is dat Europa met zijn begrotingsrapporten de Europese verkiezingen - en in het geval van België ook de nationale en regionale verkiezingen - niet wil beïnvloeden. Vandaar dat het Europees rapport over de begroting en het sociaal-economisch beleid pas op 29 mei wordt bekendgemaakt, drie dagen na de verkiezingen.

België profiteert in de slipstream van Italië en Frankrijk mee van het uitstel, want ons land zit ook al jaren in het vizier van de Europese Commissie.

Officieus is te horen dat de Commissie wil vermijden dat populistische partijen in Italië en Frankrijk het Europese rapport zouden aangrijpen om de anti-Europese trom te roeren. België profiteert in de slipstream van Italië en Frankrijk mee van het uitstel, want ons land zit ook al jaren in het vizier van de Commissie.

Zorgenkind Italië

Italië is al maanden het grote zorgenkind van Europa. Wekenlang weigerde de coalitie van de radicaal-rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging haar budgettaire plannen bij te sturen. Dat leidde tot grote zenuwachtigheid op de financiële markten.

Onder druk van de markten en bloednerveuze bedrijfsleiders bond de regering-Conte midden december dan toch in. Ze stemde ermee in haar begrotingstekort voor 2019 terug te dringen van 2,4 naar 2,04 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar de kans is klein dat dat doel wordt gehaald, nu Italië weer in een recessie is getuimeld.

Franse cadeautjes

Ook Frankrijk behoort tot de slechtste leerlingen in Europa. Om de gele hesjes tegemoet te komen beloofde president Emmanuel Macron allerhande cadeautjes, waaronder de verhoging van het minimumloon. Daardoor dreigt het begrotingstekort opnieuw te stijgen tot boven het Europese plafond van 3 procent, nog geen jaar nadat Frankrijk het Europees strafbankje heeft verlaten.

Maar de Europese Commissie kiest ervoor de confrontatie over de verkiezingen van 26 mei te tillen. Dat is goed nieuws voor België en de regering-Michel, want Europa loopt niet hoog op met het begrotingswerk van ons land. Het is nu al zeker dat het Europese rapport opnieuw kritisch zal zijn over het Belgische begrotingsbeleid.

Onvoldoende inspanningen

De Nationale Bank merkte onlangs nog op dat België onvoldoende inspanningen doet om het tekort en de overheidsschuld af te bouwen. Het structureel tekort - dat geen rekening houdt met de evolutie van de conjunctuur en eenmalige maatregelen - verslechterde vorig jaar in plaats van te verbeteren en de schuldgraad blijft boven 100 procent hangen.

Dit jaar klimt het tekort volgens het Planbureau tot zo’n 1,7 procent van het bbp of 8 miljard euro. Tegen het einde van de volgende regeerperiode loopt het tekort bij ongewijzigd beleid zelfs op tot 12 miljard euro. Geen cijfers om trots op te zijn.

De Europese Commissie brengt normaal gezien begin mei wel haar becijferde vooruitzichten voor de begroting en de groei van de lidstaten en de eurozone. Ook daarover was even twijfel ontstaan. Want ook die cijfers zullen ongetwijfeld in de electorale campagne worden gebruikt. Maar in Europese kringen is te horen dat ‘begin mei nog ver genoeg verwijderd is van de verkiezingen’ om de impact van de prognoses te beperken.