Europa ziet Afghanen liever niet komen

Liet Europa bij de start van de Syrische vluchtelingencrisis zijn warme hart nog zien, dan geeft het de Afghanen vijf jaar later een koude blik. Alles is erop gericht hen te ontmoedigen de chaos in hun land te verlaten voor Europa.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR houdt rekening met een worstcasescenario van een half miljoen vluchtelingen in de Afghaanse regio. Drie landen doen al jaren het meeste: Iran, Pakistan en Turkije. Zij vangen samen 5 miljoen legale en illegale Afghanen op.

Er is geen sprake van een vluchtelingenstroom naar Europa. Maar die kan er wel nog komen. De Syrische vluchtelingenstroom kwam in 2015 op gang toen de oorlog in dat land al vier jaar bezig was. Ruim 1 miljoen mensen kwamen aan op de Zuid-Europese kusten.

Afghanen armer

In Europese diplomatieke kringen klinkt het dat de context nu anders is. De verwachting is dat de taliban het land dichtgooien. Daarnaast zijn Afghanen armer dan Syriërs. Veel Syriërs betaalden smokkelaars tienduizenden euro's voor de tocht naar Europa, geld dat de meeste Afghanen niet hebben. Afghanistan ligt bijna 3.000 kilometer verder van Syrië dan Europa. Op het einde van de reis door Iran naar Europa wacht een stevig bewaakte grens met Turkije.

Hou ze daar, lijkt dezer dagen de mantra in Europa. Zelfs als nog maar een fractie van de mensen naar Europa komt in vergelijking met 2015, dan nog zijn het er voor de meeste landen te veel. Wat na 2015 gebeurde, bezorgt de Europese leiders koude rillingen omdat het breuklijnen veroorzaakte - met onder meer een opstoot van extreemrechts - die tot vandaag invloed hebben. Bovendien, zo wordt opgemerkt, zijn Afghanen doorgaans veel lager opgeleid dan Syriërs. Dat leidt tot extra integratie-issues in een al hypergevoelige Europese migratiecontext.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz liet verstaan dat Turkije de beste plaats is om Afghanen op te vangen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft weinig zin om een bufferstaat te blijven. 'Wij zijn Europa's opslagloods niet', zei hij.

In Turkije zitten bijna vier miljoen Syriërs. Turkije kreeg de voorbije jaren 6 miljard euro Europese steun. In ruil zouden de Turken onder meer migranten verhinderen de zee naar Griekenland over te steken. Nu wordt tussen de EU en Turkije gesproken over een verlenging van de cash-voor-migrantendeal.

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) pleit ervoor de EU-Turkije-deal uit te breiden naar de Afghanen. Maar premier Alexander De Croo (Open VLD) noemde dat deze week in het parlement geen optie.

Er is opnieuw geen kans dat Erdogan daar oren naar heeft. De oppositie roert in volle economische crisis de antimigrantentrom. In Ankara vernielde deze maand een woedende menigte huizen en winkels van Syriërs, nadat een Turkse tiener om het leven was gekomen bij een clash tussen vluchtelingen en autochtonen.

Europese discussie zit vast

De Afghaanse kwestie zet de Europese discussie over migratie en veilige grenzen weer op scherp. Het geplande systeem om asielzoekers te registreren en onder de lidstaten te verdelen - om te verhinderen dat de chaotische asielstroom van 2015 zich herhaalt - is er nog altijd niet.

Het debat zit al jaren vast door intern gekrakeel. De stellingnames zijn gelijkaardig wat betreft Afghanistan. De oostelijke lidstaten verzetten zich luid tegen elk pleidooi van Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen om tienduizenden vluchtelingen uit kampen naar Europa over te vliegen.