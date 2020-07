Europees hoofdkwartier Amerikaans leger verhuist naar België

De Amerikaanse president Donald Trump is ontevreden over de Duitse bijdrage aan de NAVO en gaat het Europese hoofdkwartier van het Amerikaanse leger van Duitsland naar België verhuizen.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper kondigde donderdag aan dat het Europese hoofdkwartier van het Amerikaanse leger verhuist van Stuttgart naar België. Dat ligt volledig in lijn met de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump.

De verwachting is dat het Europese hoofdkwartier van de Amerikanen gebouwd wordt in Casteau nabij Bergen. Daar is nu al het hoofdkwartier gevestigd van de Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), de viersterrengeneraal Tod D. Wolters, die de leiding heeft over de operaties van de NAVO.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, zegt in een reactie dat de Verenigde Staten met hun bondgenoten hebben overlegd voordat ze aankondigden hun troepen uit Duitsland terug te trekken. 'Vrede en veiligheid in Europa is belangrijk voor de veiligheid en welvaart van Noord-Amerika. Nu we geconfronteerd worden met een onvoorspelbare wereld, staan we samen sterker en veiliger', zegt hij. 'De VS hebben nauw overleg gepleegd met alle NAVO-bondgenoten in de aanloop naar de aankondiging van vandaag.'

Geloofwaardigheid

Minister van Defensie en Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) werd vrijdag al door zijn Amerikaanse collega op de hoogte gebracht. In een reactie zegt Goffin dat de Amerikaanse beslissing om meer troepen in België te stationeren een bewijs is van de geloofwaardigheid van ons land op het internationale toneel.

Nog niet zo heel lang geleden dreigden de VS er nog mee het NAVO-hoofdkwartier naar het oosten - naar Duitsland of zelfs Polen - te verhuizen. Gewezen minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) kon dat afblokken door de regering ervan te overtuigen het NAVO-gebouw in Evere volledig te herbouwen en het Europese NAVO-hoofdkwartier Shape in Bergen te renoveren. Nadien is ook SACEUR gerenoveerd, werd in bewakingsdiensten voorzien en is de internationale school uitgebreid.

Goffin vindt het een positieve zaak voor ons land dat nu ook het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger naar Bergen komt, maar houdt een slag om de arm. Het Amerikaanse Congres moet de middelen nog vrijmaken voor de verhuizing en niet alle congresleden vinden de verhuis een goede zaak.

Misnoegd

De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump 11.900 soldaten weg te halen uit Duitsland, lijkt een vergeldingsactie naar Duitsland toe. Er zit een haar in de boter in de handelsrelaties tussen Washington en Berlijn. Bovendien is Trump misnoegd over de in zijn ogen te lage bijdrage van Duitsland aan de NAVO. Duitsland besteedde in 2019 1,38 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) aan defensie. Met 0,93 procent zijn de militaire uitgaven van België nog een stuk lager. Het streefdoel voor NAVO-leden is 2 procent.

Trump had in juni al aangekondigd dat hij de troepen uit Duitsland wou terugtrekken. De president zei destijds ongeveer 10.000 van hun zowat 36.000 soldaten uit Duitsland te zullen herpositioneren. Maar nu blijken het er meer te zijn.