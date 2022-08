Europees prijsplafond kan elektriciteitsfactuur met 770 euro drukken

De invoering van een Europees prijsplafond kan volgens berekeningen van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) erop neerkomen dat een gemiddeld gezin 770 euro minder moet betalen voor haar energiefactuur.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) liet zondagmiddag bij VTM Nieuws nog eens weten dat een Europees prijsplafond het beste antwoord is op de torenhoge gas- en elektriciteitsprijzen. 'Het is absoluut realistisch en absoluut nodig', klonk het.

Ook al blijft de scepsis groot of zo'n Europees prijsplafond wel een haalbare kaart is, al was het maar omdat alle Europese landen op zoek zijn naar gas voor deze winter, waarin we het voor het eerst moeten doen zonder Russisch gas. Een prijsplafond dreigt te leiden tot bevoorradingsproblemen.

Loskoppelen

Toch blijft Van der Straeten erin geloven, zeker nu ook in Duitsland stemmen opgaan om in te grijpen op de Europese energiemarkt. De situatie nu is immers onhoudbaar geworden, klinkt het. 'Het lijkt altijd onmogelijk, tot het gerealiseerd is', aldus Van der Straeten.

De analyse is dat er geen verband meer is tussen de productiekosten en de verkoopprijs van elektriciteit. De productiekosten liggen veel lager dan de verkoopprijzen, die op recordhoogtes liggen, omdat ze gekoppeld zijn aan de gasprijs. Vandaar het pleidooi om de gas- en de elektriciteitsprijs van elkaar los te koppelen.

Maar ook een prijsplafond kan helpen, zo blijkt in Spanje. Volgens het kabinet-Van der Straeten heeft Spanje zo'n prijsplafond ingevoerd, en betalen Spanjaarden nu ongeveer 180 euro per megawattuur, terwijl dat in België zo'n 400 euro per megawattuur is. Een verschil dus van 220 euro per megawattuur. Als er een Europees prijsplafond komt, kan dat voor een gemiddeld gezin betekenen dat ze 770 euro minder moet betalen per jaar.

Kerncentrales

Een oplossing waar Van der Straeten niet in gelooft, is de piste om Doel 3 en Tihange 2 deze winter toch nog niet te sluiten, zoals Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en zijn CD&V-collega Sammy Mahdi al opperden. De minister wees erop dat het gaat om 'scheurtjescentrales', en dat het om veiligheidsoverwegingen niet evident zou zijn om die centrales langer open te houden.

De realiteit is dat de sluiting van Doel 3 al langer gepland was, en op 23 september dicht gaat. Dat is iets vroeger dan de wettelijke sluitingsdatum in oktober, maar de splijtstof die als brandstof dient, zal dan op zijn. Langer openhouden wordt gezien als te risicovol.

Ook voor Tihange 2, dat in februari dicht gaat, luidt het dat het te laat is om de planning aan te passen. Van der Straeten vroeg al langer aan Engie Electrabel om de centrale nog wat langer te laten draaien, om toch nog deze winter te overbruggen, maar daar heeft Engie Electrabel nog geen vraag over ingediend bij de energiewaakhond Fanc. Van der Straeten stak bij VTM haar ongenoegen daarover niet weg.

Rijkelijk laat

Opmerkelijk was nog dat Van der Straeten liet verstaan dat de maatregelen die de regering-De Croo nog wil nemen om de energiefactuur te verlichten, zoals een uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief en van de btw-verlagingen op gas en elektriciteit, pas tegen december zullen ingaan. Voor gezinnen die het moeilijk hebben om hun energiefacturen te betalen, dreigt dat rijkelijk laat te zijn. 'Maar we zijn snel om dingen uit te voeren', suste Van der Straeten.

Om de maatregelen te financieren, blijft Van der Straeten mikken op een overwinstbelasting, niet aleen voor de producenten van kernenergie, maar voor alle producenten van energie. Toch liet minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) eerder al weten dat dat moeilijk ligt. Toch wordt nog eens bekeken wat er mogelijk is, zo luidt het.

Energie besparen