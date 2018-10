Europese Commissie streng voor Belgische begroting in langverwachte brief

De Europese Commissie is in een langverwachte brief erg kritisch voor de Belgische begroting en vraagt extra uitleg.

Ons land moet veel preciezere informatie geven over de structurele begrotingsinspanningen en de uitgaven. De commissie waarschuwt in de brief opnieuw - net als vorig jaar - voor het risico op een significante afwijking van het begrotingspad van België. En dit zowel voor 2019 als voor 2018 en 2019 samen.

De commissie wijst er ook op dat de Belgische begroting voor 2019 niet strookt met de Europese schuldenregel die eist dat de schuld aan een gestaag tempo wordt verminderd.

LETTERLIJK Lees de brief van de Europese Commissie aan ons land hier.

Nadat De Tijd eerder deze week had gemeld dat een kritische brief op komst was, had premier Charles Michel dit afgedaan als 'fake news'. Maar de toon en de inhoud van de brief komen overeen met wat De Tijd schreef.

België had ook flexibiliteit gevraagd om af te wijken van het begrotingspad. De commissie neemt daar nota van, maar spreekt er zich nog niet over uit. Ze zal de vraag onderzoeken.