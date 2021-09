Europese Commissie ziet geen graten in overheidssteun voor krantenbedeling

De Belgische steun voor de verdeling van kranten en tijdschriften - zo'n 170 miljoen euro per jaar - druist niet in tegen de Europese regels voor staatssteun, oordeelt de Europese Commissie.

Bpost krijgt al jaren steun voor de verdeling van kranten en tijdschriften. Het postbedrijf ontvangt alles bij elkaar 170 miljoen euro subsidies van de overheid. Die ziet de distributie van kranten en tijdschriften als een taak van openbaar nut en eist van Bpost dat kranten in de week voor 7.30 uur en in het weekend voor 10 uur in de bus vallen.