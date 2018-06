Europese terugname asielzoekers grotendeels dode letter

België diende vorig jaar bij de andere Europese landen 5.346 aanvragen in om asielzoekers naar hen te sturen in het kader van de Dublin-regels. Die bepalen dat landen asielzoekers mogen terugsturen naar het land waar ze Europa het eerst binnenkwamen en geregistreerd zijn. De Dublinregels zijn een van de pijlers van het Europese asielsysteem.

Maar die uitwisseling slabakt, leren de cijfers. Van de 5.346 aanvragen die België verstuurde, kwam het slechts in 1.054 gevallen - of een op de vijf - tot een transfer. Er waren weliswaar 3.882 positieve beslissingen, maar slechts bij ruim een derde kwam het daadwerkelijk tot een overdracht. Die mensen zijn effectief vastgehouden in een gesloten centrum en daarna gedwongen uitgegezet naar het land waar ze hun asielprocedure moeten doorlopen.