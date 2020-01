'Europese vlucht schaadt klimaat niet, intercontinentale wel'

Geen impact

'We vergeten snel het allesomvattende karakter van het Europese emissieplafond', zeggen de onderzoekers. 'Het zorgt voor een klimaatbeleid tegen de laagste kost, maar impliceert ook dat unilaterale initiatieven van lidstaten om emissies extra te gaan verminderen in de elektriciteitssector, de industrie of in de Europese luchtvaart zich niet één-op-één vertalen in een daling van de totale CO2-uitstoot in de EU. (...) In sommige gevallen kan het netto-effect zelfs pervers zijn, waardoor emissiereducties in België leiden tot een stijging van de cumulatieve emissies in Europa'.