Euthanasie voor wie levensmoe is? 'Laat ons het eerst hebben over waarom het zo ver komt'

Achter de hypergevoelige discussie van euthanasie bij levensmoeheid schuilt de vraag hoe we ouderen een kwaliteitsvol leven kunnen bieden. Hoe voorkom je vereenzaming en geef je mensen waardigheid in hun laatste jaren?

Met zijn voorstel om bij een 'voltooid leven' euthanasie mogelijk te maken, schudde CM-voorzitter Luc Van Gorp dit weekend stevig aan de boom. 'Veel ouderen zijn levensmoe. Waarom zou je zo’n leven nog per se willen rekken?', klonk het in een interview met Het Nieuwsblad. Van Gorp pleitte daarom voor een 'zachtere vorm van euthanasie'.

Het voorstel veroorzaakte een relletje tussen CD&V en Open VLD. Terwijl Vlaams minister Gwendolyn Rutten het een 'moeilijk maar moedig debat' noemde, reageerde CD&V furieus. Volgens voorzitter Sammy Mahdi getuigt het idee van Van Gorp - nochtans een topper uit de christelijke zuil - van een 'wegwerpmaatschappij 2.0'. Ook zijn politieke tegenstanders is het ethisch dossier kregen een sneer. 'Ik weet dat er een bepaalde strekking is waarbij ze vinden dat iedereen in de ratrace moet blijven draaien. Als je niet meer mee kunt met de trein, dan moet je volgens hen maar gewoon uitstappen.'

De essentie 'Wie levensmoe is, moet uit het leven kunnen stappen', bepleitte de voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten (CM), Luc Van Gorp, afgelopen weekend. Maar de politieke haalbaarheid van het voorstel is onbestaande.

Wel raakt het idee aan de vraag hoe we vandaag de ouderenzorg vormgeven, en of die tegemoetkomt aan de wensen van een waardig en zinvol leven voor senioren.

Dat gaat zowel over de organisatie van de rusthuizen, maar evengoed over de vaak zware behandelingen die mensen in hun laatste jaren nog doorlopen.

Euthanasie in ons land is wettelijk strikt geregeld, en daar valt 'levensmoeheid' niet onder. Vandaag kan iemand tot euthanasie overgaan bij een ongeneeslijke aandoening door een fysieke of een psychiatrische ziekte, of door een ongeval. De patiënt moet daarbij ondraaglijk lijden en wilsbekwaam zijn. Hoewel CD&V begin maart even een opening liet om dat laatste te versoepelen bij een vergevorderd stadium van dementie, wordt geen beweging verwacht voor de verkiezingen. Ook voor Van Gorps voorstel is een Vivaldi-draagvlak uitgesloten.

Opeenstapeling van kwalen

Vorig jaar werd er in ons land zo'n 3.500 keer tot euthanasie overgegaan. In bijna een kwart (23,2 procent) van de gevallen wegens de zogenaamde 'polypathologie'. Dat gaat om kwalen die op zich niet dodelijk zijn, maar door de opeenstapeling ervan - een meestal oudere die bijvoorbeeld incontinent, slechthorend, slechtziend én immobiel is - niet meer leefbaar worden geacht.

Het is goed dat het debat wordt aangewakkerd. Maar ik zie vooral praktische bezwaren. Wim Distelmans Professor palliatieve zorg (VUB)

'Vooral ouderen met polypathologie geven aan levensmoe te zijn', ziet Wim Distelmans, professor palliatieve zorg aan de Vrije Universiteit Brussel en een van de meest gehoorde stemmen over een waardig levenseinde. 'Voor hen is er in België dus al veel geregeld op vlak van euthanasie.'

Iets anders wordt het als er de oudere niets mankeert, maar wel het gevoel heeft dat het leven 'op' is. 'Op zich is het goed dat het debat wordt aangewakkerd, al zie ik vooral praktische bezwaren', zegt Distelmans. 'Iemand kan levensmoe zijn, maar een week of maand later toch opeens een reden vinden om opnieuw te willen leven. Als er geen medische context is, hoe regel je dat dan?' Dat het een bijzonder moeilijke vraag is, bewijst ook Nederland. De discussie woedt er al jaren en ook daar geraken ze er niet uit.

Eerst zorgt de geneeskunde ervoor dat mensen langer leven, om ze vervolgens te deconnecteren door ze te dumpen - ik gebruik dat woord met opzet - in grootschalige rusthuizen. Dan begrijp ik dat ouderen levensmoe worden. Wim Distelmans Professor palliatieve zorg (VUB)

Toch benadrukt Distelmans vooral dat we ons de vraag moeten stellen waarom ouderen die niets mankeren toch levensmoe zijn. 'Eerst zorgt de geneeskunde ervoor dat mensen langer leven, om ze vervolgens te deconnecteren door ze te dumpen - ja, ik gebruik met opzet het woord - in grootschalige rusthuizen zonder veel sociale cohesie. Met alle respect voor de zorgverleners die er werken, maar er bestaat een betere manier om met ouderen om te gaan. Dan begrijp ik dat ouderen levensmoe worden.'

Zinloze behandelingen

1,2 miljoen Tegen 2050 zullen er zo'n 1,2 miljoen 80-plussers zijn.

Distelmans pleit - net als een deel van de zorgsector - voor kleinschalige woonzorgcentra die geïntegreerd zijn in de maatschappij en waar verschillende leeftijden met elkaar in contact blijven komen. 'Daar praten we al zo lang over, maar in de praktijk is er nog niet veel van te zien. We botsten steeds tegen dezelfde muur: er zijn veel meer middelen nodig, én een mentaliteitsverandering.'

Van Gorp legde met zijn voorstel bewust de link met de betaalbaarheid van zorg. Tegen 2050 zullen er zo'n 1,2 miljoen 80-plussers zijn, wat de financiële druk op gezondheidszorg stevig zal opvoeren. Ook stelde hij de zware en dure behandelingen op het einde van het leven in vraag.

Op zijn sterfdag slikt de gemiddelde patiënt nog vijf medicijnen. Is dat nog nodig, moeten we aan die patiënt durven te vragen. Manu Keirse Emeritus hoogleraraar verlies (KU Leuven)

Manu Keirse, emeritus hoogleraar verliesverwerking (KU Leuven), treedt hem daarin bij. 'Mensen krijgen in hun laatste levensjaren allerlei zinloze onderzoeken en behandelingen voorgesteld - denk aan peperdure kankerbehandeling of de zoveelste heelkundige ingreep. Zo’n 80 procent van de gezondheidskosten maak je in het laatste jaar van je leven. Op zijn sterfdag slikt de gemiddelde patiënt nog vijf medicijnen. Is dat nog nodig, moeten we aan de patiënt durven te vragen.'

Respectloze oneliners

Distelmans ziet daarin nog een lange weg. 'Vandaag beslist de medische wereld vaak eenzijdig over behandelingen voor ouderen. Het is tijd dat we hen objectiever informeren over de voor- en nadelen. Misschien wil iemand in plaats van enkele weken langer te leven liever wat tijd doorbrengen met de kleinkinderen.'