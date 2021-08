Evacuatie uit Kaboel komt weer op gang

Het Amerikaans leger nam zondag de controle over de luchthaven over, die hun enige uitweg uit het door de taliban heroverde land is. Ook Duitsland en het VK hebben ondertussen militairen op de luchthaven. De evacuatie werd maandag echter stil gelegd, nadat duizenden Afghanen de luchthaven bestormden in de hoop op een vliegtuig te raken.