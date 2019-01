Evacuatieplan voor Belgen in Congo in de maak

België brengt alles in gereedheid om een evacuatie van landgenoten te organiseren, als de gespannen situatie na de verkiezingen in Congo uit de hand loopt.

Dat melden goedgeplaatste bronnen. De bedoeling is via het buurland Congo-Brazzaville Belgische troepen te ontplooien die landgenoten in nood kunnen bijstaan.

Het is in Congo bijzonder onrustig nadat Félix Tshisekedi tot winnaar van de presidentsverkiezingen is uitgeroepen. België gaat er net als Frankrijk en de VS van uit dat niet Tshisekedi, maar de andere oppositiekandidaat Martin Fayulu de echte winnaar is.

Fraude

Er zou massaal gefraudeerd zijn, zodat zittend president Joseph Kabila de financiële en economische macht in handen kan houden. Fayulu weigert zich neer te leggen bij de uitslag en roept zijn aanhang op de straat op te gaan. De vrees is dat bij een escalatie ook de Belgische expats in het vizier van de volkswoede komen.